Lunedì 23 agosto, al centro del nuovo appuntamento con “Controcorrente” – il programma di approfondimento giornalistico in onda in prima serata su Retequattro condotto da Veronica Gentili – ampio spazio alla crisi afghana e ai risvolti che potrebbe avere sull’Europa, in particolare per quanto riguarda i flussi migratori che andranno a generarsi e l’accoglienza dei profughi in fuga dal Paese.

A seguire, con il segretario della Cgil Maurizio Landini, focus sulla proposta di introdurre un obbligo vaccinale esteso per i lavoratori che sta creando spaccature all’interno della maggioranza di Governo.

Con il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dibattito sul green pass obbligatorio per entrare nei luoghi di socialità al chiuso e alle polemiche e le proteste che da settimane alimentano il dibattito pubblico.

E infine, anche questa settimana la trasmissione dedicherà un approfondimento alle origini della pandemia e a tutte le bufale e teorie del complotto che circolano attorno alla comparsa del virus che da due anni sta tenendo il mondo con il fiato sospeso.

Tra gli ospiti anche: il vicepresidente del Senato Ignazio Larussa, il senatore Gianluigi Paragone, il virologo Fabrizio Pregliasco, Cesara Buonamici, Giuliano Cazzola, Nunzia De Girolamo, Maria Giovanna Maglie, Federico Rampini, Antonio Caprarica, Piero Sansonetti, Corradino Mineo, Farian Sabahi e Oliviero Toscani.

Controcorrente è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 26 luglio 2021 con la conduzione di Veronica Gentili, il lunedì in prima serata nel periodo estivo. Il programma viene trasmesso dallo studio 1 del Centro Safa Palatino a Roma

