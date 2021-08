A Livigno la cultura non va in vacanza grazie al MUS!

Un agosto all’insegna della cultura va in scena nel Piccolo Tibet grazie al MUS! che propone iniziative aderenti al progetto “Volontari per la cultura”

Quest’estate Livigno si appresta ad alzare il sipario su una serie di appuntamenti culturali e iniziative organizzate dal MUS!, il museo etnografico di Livigno e Trepalle.

Diverse attività sono previste per l’estate 2021 per avvicinare i visitatori alla storia e alla cultura del territorio. Il percorso MUS! Alla scoperta di tradizioni e origine tra passato, presente e futuro è disponibile fino al 5 settembre dal giovedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (la domenica fino alle 18.00). Per chi vuole scoprire la magia di una visita in notturna, il museo effettua l’apertura serale, al 6 al 27 agosto, ogni venerdì dalle 21 alle 23, con possibilità di prenotare una visita guidata alle 21 e alle 22. ll percorso museale è infatti fruibile con guida (per la durata di circa un’ora) o in autonomia, grazie ai pannelli informativi presenti in ogni stanza e alla pratica audio guida, un’app gratuita che il visitatore può scaricare direttamente sul proprio smartphone; il materiale è disponibile in italiano, inglese e tedesco.

Un’altra attività che porta i visitatori a conoscere la storia di Livigno è l’iniziativa Il Latte: ieri e oggi, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni. Per chi preferisce un tour tra arte e architettura, il MUS! organizza la visita di alcune chiese del territorio, in compagnia delle curatrici museali e dei volontari, per scoprire aneddoti storici e particolari artistici degni di nota. Un altro viaggio nelle tradizioni del luogo è la visita alla carderia, dove scoprire il tradizionale processo di lavorazione della lana grazie alla messa in funzione di antiche macchine per cardare (prima idrauliche e ora elettriche). Animano la stagione estiva nuovi appuntamenti all’insegna della musica grazie al Festival le Altre Note e non mancheranno inoltre quest’estate gli appuntamenti organizzati dalla biblioteca civica: si tratta degli Incontri con l’Autore, aperti a tutti, dove verranno toccate diverse tematiche d’attualità.

La Sala Consiliare sarà altresì teatro di uno speciale appuntamento letterario intenso ed emozionante: il Prof. Tony Sartori recita e spiega la Divina Commedia di Dante Alighieri.