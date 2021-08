A Cheese 2021 torna la Casa della Biodiversità!

Il cortile delle Scuole Maschili di Bra ospiterà conferenze, incontri e proiezioni di film per approfondire il tema dell’evento, “Considera gli animali”

Il programma in aggiornamento è su cheese.slowfood.it

Anche quest’anno la Casa della Biodiversità aprirà le proprie porte per accogliere i visitatori di Cheese 2021 interessati ad approfondire i temi al centro del più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte, in programma a Bra (Cn) dal 17 al 20 settembre 2021. Il cortile delle ex Scuole Maschili (oggi scuola elementare “Levi Montalcini”) ospiterà incontri, dibattiti, proiezioni cinematografiche e degustazioni: la Casa della Biodiversità sarà il luogo dove accomodarsi, ascoltare le storie di pastori, casari ed esperti e scoprire che cosa significa – e perché è importante – considerare gli animali.

Il tema di Cheese 2021, la manifestazione organizzata da Città di Bra e Slow Food con il sostegno della Regione Piemonte, è infatti riassunto nello slogan Considera gli animali: un invito a riflettere sulle connessioni tra le azioni dell’uomo e il regno animale.

Ogni giorno, la Casa della Biodiversità si animerà di due conferenze

Una al mattino, in programma alle 12, e una al pomeriggio, a partire dalle 15. Il programma è variegato, ma sempre strettamente legato al regno animale: si parte dal mondo dei selvatici (dai cinghiali ai daini, passando per i lupi), per arrivare a uno degli habitat privilegiati per gli animali da latte: i prati naturali, veri e propri serbatoi di biodiversità. E poi ancora storie di vita, con le testimonianze di casare e pastore che hanno scelto un mestiere duro ma ricco di soddisfazioni, e di progetti: L’atlante gastronomico dei Presìdi, in uscita per Slow Food Editore il prossimo settembre, e il Geoportale della cultura alimentare, promosso dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e finanziato dal PON (Programma Operativo Nazionale) Cultura e Sviluppo, di cui Slow Food è partner. Sempre a Casa della Biodiversità, poi, si parlerà di benessere animale, di rinascita pastorale e di pascoli estensivi: per scoprire gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, visitate il sito di Cheese 2021.

Un film… e un aperitivo

Ogni giorno la Casa della Biodiversità ospita le proiezioni di film selezionati nel quadro del progetto Cine utili ad ampliare ulteriormente lo sguardo e farci conoscere le esperienze di tanti piccoli grandi eroi che stanno lavorando per un pianeta migliore.