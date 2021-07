Rugby: Inaugurato il campo di via Compagna a Benevento

È stato restituito alla città di Benevento l’impianto sportivo da rugby di via Francesco Compagna nel rione Ferrovia. Distrutto e reso impraticabile a causa dell’alluvione del 2015, ora inizia finalmente una nuova vita dopo un temporaneo riassetto post calamità a cura del Rugby IV Circolo Benevento e due anni di lavori.

La cerimonia

La cerimonia inaugurale, svoltasi nella serata di ieri lunedì 5 luglio, si è tenuta alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby Giuseppe Calicchio, invitato dal club di casa che con la dirigenza al completo ed una folta rappresentanza di atleti gialloblu, hanno assistito al taglio del nastro effettuato dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella. Presenti oltre alle autorità locali, anche il Delegato Provinciale del CONI Avv. Mario Collarile.

I commenti

“Non è stata una cerimonia come altre” – commenta Calicchio – “C’era nell’aria un’emozione davvero particolare, in molti avevano gli occhi lucidi. I due metri di fango dell’inondazione che aveva reso inagibile la struttura avevano segnato tutti in quest’area di Benevento. Oggi è un giorno di rinascita che dà davvero tanta fiducia anche per il complesso periodo storico che stiamo vivendo”.

Il massimo dirigente campano ha simbolicamente consegnato il pallone da rugby al primo cittadino sannita, che a sua volta l’ha passato a Lorenzo De Vanna, Presidente del Rugby IV Circolo Benevento che gestirà l’impianto sino al 2030.

“Ringrazio a nome della Società tutta, l’Amministrazione Comunale di Benevento che ha seguito i lavori ed il CONI che ha consentito l’importante restyling della struttura” – dichiara De Vanna – “Ma soprattutto ci tengo a ringraziare tutta la famiglia del IV Circolo, dal più piccolo al più grande tesserato. Dopo aver mosso nel 1991 i primi passi nel cortile di una scuola elementare, grazie al forte legame con il tessuto sociale e scolastico del quartiere Ferrovia, l’attività sportiva e di contorno aveva varcato i confini territoriali e solo l’alluvione aveva fermato tutti i nostri progetti. Ma non ci siamo arresi e nell’arco di qualche mese con tanto duro lavoro avevamo ripreso le attività. Oggi voglio ringraziare davvero tutti perché abbiamo una nuova casa per centinaia di ragazzi”.

Il rifacimento dell’impianto, che comprende anche l’adiacente impianto sportivo Bocce D.L.F., è avvenuto grazie ad un progetto del Comune di Benevento, vincitore del bando CONI “Sport e Periferie, ha dato il via ai lavori ad inizio 2019 con il “Piano pluriennale degli interventi ex art. 15 D. L. 185/2015 D.P.C.M. 05.12.2015”.

Gli interventi hanno portato alla messa in opera di un nuovo manto erboso sintetico, è stato ristrutturato l’intero edificio destinato a spogliatoi, segreteria ed infermeria, è stato creato un nuovo locale caldaia, è stata realizzata la club house ed una palestra, sono stati installati un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico, e nuovi corpi illuminanti a led sono stati posizionati sulle torri faro.