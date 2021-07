Esce oggi lunedì 12 luglio il videoclip de “il mio cuore” di Fabio Curto feat. Modena City Ramblers (Fonoprint / distr. Just Entertainment)

Fabio Curto in concerto

17 luglio Sesto S. Giovanni (MI) @ Carroponte *opening act per Modena City Ramblers

18 luglio Casali del Manco (CS) @ Festival delle Contaminazioni *opening act per Modena City Ramblers

23 luglio Crespellano (BO) Bologna @Tenuta Ca’ Vecchia

29 agosto Piegaro (PG) @ Laghetto di Pietrafitta

Link al videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bI9unwwXl6U

Si tratta dell’ultimo estratto da “Rive Volume II”, il nuovo album del cantautore e polistrumentista, vincitore assoluto di Musicultura 2020 e già vincitore di The Voice of Italy nel 2015, che annuncia anche le prime date di presentazione del disco.

Tra i primi concerti anche un importante live al Carroponte di Milano e un concerto al Festival delle Contaminazioni di Cosenza, in programma rispettivamente il 17 e 18 luglio, in cui Fabio Curto suonerà in apertura proprio ai Modena City Ramblers. Occasioni speciali che consolidano il sodalizio fra questi artisti, nato durante la realizzazione del brano “Il mio cuore”.

Fabio Curto parla del brano “Il mio cuore” feat. Modena City Ramblers

Seduti al bancone di un pub davanti al secondo giro di birra, le persone trovano spesso nell’anonimato una spinta irrefrenabile all’espansione. Cosi un dialogo inaspettato tra due sconosciuti con qualche anno di differenza diventa una vera e propria riflessione sui sentimenti e su quello che il cuore vuole davvero. Arricchito dalla presenza dei Modena City Ramblers e dalla poetica di Valerio Grutt il brano si propone di lasciare un messaggio di vita da vivere senza troppe domande “tanto poi nessuno sa la verità”.

“Rive volume II” – Il disco

Dopo un periodo che lo ha visto rilasciare gradualmente nuovi brani e preparare il terreno a un’evoluzione stilistica e poetica, il cantautore e polistrumentista ha pubblicato il suo terzo lavoro discografico, “Rive Volume II”. Il disco prosegue idealmente il percorso tracciato da “Rive Volume I”, approdando però ad atmosfere più luminose rispetto al precedente e consegnando 14 tappe di un viaggio semi acustico e particolarmente intimo all’interno di un folk dal respiro internazionale che l’artista ha già dimostrato di saper maneggiare, produrre e declinare coraggiosamente in italiano.

Un nuovo lavoro in cui non mancano importanti collaborazioni. Oltre alla presenza dei Modena City Ramblers, hanno preso parte al disco anche Cisco e Fry nel singolo “La terra dei miei figli” che ha anticipato l’album, Fio Zanotti che ha fornito il suo contributo nella produzione del brano “Puoi svegliarti felice” e, ancora, Angelo Branduardi che ha cantato insieme al cantautore calabrese nella versione speciale del brano “Madre Terra” che chiude il disco.