Da giovedì 8 luglio è in tutte le piattaforme digitali e in radio “Malasuerte”, il nuovo singolo di Medy, che sancisce la collaborazione tra l’artista e Columbia Records Italy / Sony Music Italy.

Il brano è disponibile in streaming e digital download al link https://columbia.lnk.to/malasuerte.

“Malasuerte” è un brano delle sonorità ritmiche e leggere che si sposano perfettamente con il mood estivo: “Il testo – commenta Medy – narra la relazione e il legame che si crea tra un ragazzo che vive la strada in tutte le sue sfaccettature e una ragazza che proviene da un contesto sociale completamente opposto.”

Note biografiche:

El Mehdi El Marbouh in arte Medy Cartier, è un artista italo-marocchino, nato e cresciuto a San Donato, un quartiere periferico di Bologna. Nel settembre 2020 esce “530” o “Puttana”, il primo brano in featuring con Bubu che in poco tempo raggiunge milioni di visualizzazioni su YouTube e Spotify.

https://www.instagram.com/medycartier2/