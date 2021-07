Appuntamento su Sky da giovedì 15 luglio a domenica 18 luglio con la decima tappa del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna, con la gara live dalle 16 di domenica su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Un weekend “rivoluzionario” caratterizzato dalla novità della Sprint Qualifying del sabato (ore 17.30) , che di fatto rappresenta una gara in più dal momento che assegna dei punti, oltre a decidere la griglia di partenza. Nel weekend in pista anche la F2.

Tanti i temi d’interesse del weekend motoristico, con il campione del mondo Lewis Hamilton che sul circuito di casa proverà a recuperare punti sul leader di classifica Max Verstappen. Inoltre, Silverstone è dove Charles Leclerc ha ottenuto l’ultimo podio e la Ferrari festeggerà i 70 anni dal primo successo in F1. Per l’occasione, Marc Gene guiderà la macchina che vinse quella gara nel 1951.

SPECIALI SKY SPORT F1

Da non perdere gli approfondimenti F1 in programma già da domani, giovedì 15 luglio sul canale 207. In attesa delle novità del Mondiale 2022, F1 mostrerà un prototipo della monoposto della nuova era nello speciale “F1 2022: un nuovo inizio” (ore 16). A seguire, alle 16.30, speciale “Norris Quiz Show”, dedicato al nuovo eroe british Lando Norris. In serata, alle 21, appuntamento in diretta con “Paddock Live Pit Walk” e dalle 22 le immagini e le parole della conferenza stampa piloti.

LA SQUADRA DI SKY SPORT F1

Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè (in collegamento live dal box Ferrari) e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa dei “Paddock Live”, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi raccontano i campionati di F2 e F3, Ivan Nesta la Porsche Super Cup.

Programmazione del GP di Gran Bretagna

Giovedì 15 luglio

Ore 16: Speciale F1 2022: UN NUOVO INIZIO (repliche alle 19.15, 21.15, 22.30 e a mezzanotte)

Ore 16.30: Speciale NORRIS QUIZ SHOW (repliche alle 18, 19.45 e alle 21.45)

Ore 21: Paddock Live Pit Walk (anche su Sky Sport 24)

Ore 22: Conferenza Stampa Piloti

Venerdì 16 luglio

Ore 12.25: Prove Libere F2

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: Prove Libere 1 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.45: Qualifiche F2

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19: Qualifiche F1

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Conferenza Stampa Team

Ore 21.45: Paddock Live Show

Sabato 17 luglio

Ore 9.45: Sprint Race 1 F2

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: Prove Libere 2 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.40: Sprint Race 2 F2

Ore 16.45: #SkyMotori

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Sprint Qualifying – Differita su TV8 dalle 20.15

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

Domenica 18 luglio

Ore 11.45: Formula Race F2

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: Gara F1 – Differita su TV8 dalle 19

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 20: Race Anatomy F1