Maco Festival, si aggiungono artisti

A pochi giorni dall’annuncio dei primi nomi che si esibiranno all’interno della CLOUDS ARENA di Paestum (SA), MACO FESTIVAL arricchisce la propria line up svelando la partecipazione all’evento de La Rappresentante di Lista, in programma per domenica 22 agosto, mentre il live di Ernia inizialmente previsto l’8 agosto si terrà lunedì 09 agosto.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di Afterhours, Brunori SAS, Caparezza, Daniele Silvestri, Diodato, Fabri Fibra, Max Gazzè, Verdena e tanti altri, la rassegna musicale, tra gli eventi più longevi e apprezzati in Italia, torna in una veste totalmente rinnovata ospitando sul suo palco artisti del calibro di Ernia (09 agosto), Luché (13 agosto), Geolier (17 agosto), Fast Animals and Slow Kids (20 agosto), Subsonica (21 agosto) e La Rappresentante di Lista (22 agosto). Sempre nel mese di agosto la Clouds Arena ospiterà anche i live di La Maschera (6 agosto), Massimo Ranieri (14 agosto) e Fiorella Mannoia (19 agosto) e nel mese di settembre Frah Quintale (10 settembre).

MACO FESTIVAL è pronto a ripartire in una location suggestiva e mozzafiato: quella della CLOUDS ARENA – TEMPLI DI PAESTUM, uno spazio senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, in un’area adiacente ai templi di Nettuno e di Atena, sarà quello che ospiterà gli artisti che compongono una line up ricca e ancora in gran parte da scoprire, di cui sono stati svelati già i primi sette importanti componenti.

Nata dalla volontà di creare uno spazio adattabile alla presente situazione di emergenza sanitaria e al contempo in grado di offrire un’esperienza immersiva ai fruitori dello spettacolo dal vivo in totale sicurezza, l’Arena si estende su un’area di 7.000 metri quadrati su cui sono state allestite 3 tribune numerate per una platea di massimo 1.000 persone (cifra comunque adattabile al numero massimo che sarà consentito dalle normative vigenti a livello locale e nazionale). Il distanziamento sarà assicurato attraverso ingressi scaglionati, percorsi pedonali di accesso ai palchetti e per raggiungere i servizi igienici, acquisto e delivery del merchandising e del food&beverage tramite app.

Il festival si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Sempre nel mese di agosto la clouds arena ospiterá anche i live di

E nel mese di settembre

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

