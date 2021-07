Bounce Back, “Mornin’!”

Dal 30 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Mornin’!”, brano dei Bounce Back estratto dal loro omonimo album.

“Mornin’!” è un brano energico, frizzante, pieno di vita caratterizzato da un mood estroverso e contagioso. Con questo nuovo pezzo, i Bounce Back raccontano quel tipo di energia che senti addosso quando hai superato una grande prova e finalmente puoi godertela. Via le tensioni, le sofferenze e i “non ce la posso fare”.

Spiega la band a proposito del nuovo brano:

«Con “Mornin’!” esce tutto ció che di meglio abbiamo dentro, tutta la positività e la voglia di far del bene a chi ci ascolta. Pagheremmo di tasca nostra per sapere che qualcuno che ascolta il pezzo, anche solo uno, abbia trovato energia nuova da ricondividere col mondo».

Biografia

I Bounce Back nascono a Milano nel maggio del 2019, da un incontro tra Luca Lodigiani e Roberto Moretti. I due ragazzi avevano una chiara idea in testa: fare rock in inglese ed iniziare da un concept album che parlasse di rinascita. Il loro percorso è passato da composizione, registrazione e pubblicazione, a fine giugno 2021, del loro album. Il loro sound ha sapore nostalgico, ma rivisitato in chiave moderna. Grandi assoli e lunghe composizioni lasciano spazio a melodie piú dirette, ma non meno profonde e intense. Ora, dopo la pubblicazione dell’album, è pronto ad uscire il loro quinto singolo estratto, “Mornin’!”, un brano frizzante, energico ed estroverso. Il pezzo è disponibile in radio dal 30 luglio 2021.