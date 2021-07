Atletica Leggera: “Diamond League” – Meeting di Oslo

Grande atletica leggera su Sky con la “Wanda Diamond League”, la manifestazione di atletica più importante a livello mondiale organizzata dalla World Athletics.

Domani appuntamento in Norvegia per la quarta tappa, con i ”Bislett Games”, il meeting di Oslo, che si annuncia alquanto spettacolare.

Sky Sport trasmetterà in diretta l’evento norvegese a partire dalle ore 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Diversi i grandi campioni dell’atletica mondiale presenti a Oslo: in campo maschile, lo svedese Armand Duplantis e l’americano Sam Kendricks, nel salto con l’asta, i norvegesi Karsten Warholm, nei 400 ostacoli, e Jakob Ingerigtsen, neoprimatista europeo dei 5000 metri, ma che gareggerà nel miglio, e il cubano Andy Diaz, nel triplo; tra le donne, la statunitense Tianna Bartoletta e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, impegnate nei 100 femminili, la tedesca Malaika Mihambo, l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk e la serba Ivana Spanovic, in un salto in lungo che si annuncia stellare.

Al meeting norvegese parteciperà anche l’italiano Eseosa Desalu, che sui 200 metri sfiderà atleti del calibro del canadese André De Grass e dello statunitense Vernon Norwood.

Atletica Leggera – Wanda Diamond League 2021:

“BISLETT GAMES” – Meeting di Oslo

giovedì 1° luglio – ore 20

live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Nicola Roggero, commento Stefano Baldini)