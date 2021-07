Finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic: oltre 4 milioni 700 mila spettatori medi e il 34% di share

TV8 primo canale nazionale per audicence durante il match, che Sky ha scelto di trasmettere anche in chiaro per tifare tutti insieme Berrettini

Miglior domenica di sempre sui canali sport di Sky: in serata anche 2 milioni 432 mila spettatori medi e share del 9,9% per la finale di Uefa Euro 2020 Italia-Inghilterra su Sky

Ascolti record su Sky e TV8 per la Finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, un appuntamento storico per lo sport italiano che Sky ha scelto di trasmettere anche in chiaro su TV8 per essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo.

L’incontro live dalle 15, sui canali Sky Sport è stato seguito in media da 1 milione 523 mila spettatori medi con l’11% di share e 3 milioni e mezzo di spettatori unici, con un picco di 1 milione 773 mila spettatori medi alle ore 17.50. Si tratta dell’incontro di tennis più visto di sempre sui canali sport di Sky.

Il dato sale a oltre 4 milioni 700 mila spettatori medi con il 34% di share se si considera la diretta anche su TV8, che per la Finale ha raccolto un’audience media di 3 milioni 214 mila spettatori medi con il 23,12% di share, risultando così il canale nazionale più visto durante il match. Da segnalare, inoltre, un picco di 4 milioni 131 mila spettatori medi su TV8 alle 18.33 all’ultimo minuto di gioco. A seguire, lo studio post finale di Wimbledon ha raccolto nel complesso su Sky e TV8 1 milione e 500 mila spettatori medi.

Per i canali sport di Sky è stata la miglior domenica di sempre: oltre al tennis, in serata infatti la Finale di UEFA Euro 2020 Italia-Inghilterra su Sky (ieri dalle ore 21) ha ottenuto 2 milioni 432 mila spettatori medi, con il 9,9% di share e 3 milioni 168 mila spettatori unici. I tempi supplementari (dalle ore 23.02) hanno registrato 2 milioni 500 mila spettatori medi con il 10,4% di share, mentre i calci di rigore (dalle ore 23.46) hanno raccolto 2 milioni 600 mila spettatori medi con l’11% di share di share. A seguire, il post partita (dalle 23.57 alle 24.30) ha ottenuto 2 milioni 279 mila spettatori medi, con l’11,4% di share.

Numeri da record anche per i canali social di Sky Sport con Italia-Inghilterra che ottiene ottimi risultati per le video views, con oltre 5,1 milioni nel singolo giorno e 2,7 milioni di interazioni. Tra i contenuti più visti, la doppia foto di Caressa e Bergomi tra la Finale Mondiale di Berlino 2006 e quella di ieri a Wembley con una reach pari a 523 mila e 108 mila interazioni e la folla di tifosi italiani insieme a quelli inglesi nel pre-partita con una reach pari a 725 mila, 463 mila video views e 97 mila interazioni.

Da segnalare anche i numeri di Skysport.it, con 1,4 milioni di utenti nella giornata di ieri sul sito, 402.000 per Europei e ben 530.000 per Wimbledon (record di sempre per il tennis su skysport.it). Inoltre, sono 1,7 milioni le videoviews degli highlights della Finale Italia-Inghilterra sul canale Youtube di Sky Sport.