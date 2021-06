Uscito giovedì 10 giugno, il videoclip di “Take Me Beside You” – visibile al link https://youtu.be/f0HuPUSigso -, il nuovo singolo dei The French Fries, il duo formato da Danilo Tasco e Mia Meneghini, coppia nell’arte e nella vita.

Il brano, prodotto da Danilo Tasco e in uscita per INRI, è disponibile in streaming e digitale al link https://thefrenchfries.lnk.to/TakeMeBesideYou_Pre.

Il video di “Take Me Beside You”, prodotto da Danilo Tasco e Mia Meneghini e diretto da Gianluca Grandinetti, è un tributo al senso estetico sotto forma di opera audiovisiva dove la bellezza, la femminilità, la coreografia, lo spazio, la natura, ed il colore si vestono di stile e sensualità.

I commenti del duo

“Un racconto di ‘moderne Minerva intagliate nel diamante’, – commentano i The French Fries – in scenari mitologici con un’atmosfera sospesa e densa: protagoniste tre super eroine in armatura glamour e maschere futuristiche, il cui corpo diventa opera d’arte. Con un timing che non dà tregua, il respiro serve solo a riprendere fiato.”

“Take Me Beside You è il nostro modo facile ed efficace di raccontare una storia”, così i The French Fries commentano il loro terzo singolo, una pillola incandescente di energia, con cui il duo conferma di essere una vincente combinazione di stili multipli ed eclettici, capaci di esecuzioni dall’ampio range di stili con padronanza e originalità. Il brano vanta la presenza di Saturnino Celani al basso.

Note biografiche

“The French Fries sono Danilo Tasco e Mia Meneghini. Lui già noto musicista e produttore, lei danzatrice coreografa: due personalità eclettiche che uniscono le proprie esperienze e creano The French Fries, dando voce a un estro creativo che sboccia in una produzione musicale visionaria, di cui sono autori e interpreti e produttori.

Testi immediati e ricchi di immagini che raccontano di emotività, percorsi e connessioni. Il risultato sonoro è di matrice pop-rock con una dominante componente elettronica. Nelle melodie le due voci si inseguono, si alternano e si fondono in un unico suono.

https://www.instagram.com/thefrenchfries.official/?hl=it