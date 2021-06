Sebastián Yatra: “Pareja del Año”, la hit estiva

Sebastián Yatra è pronto a conquistare la scena musicale internazionale con la sua ultima hit “Pareja del Año”, in collaborazione con il rapper portoricano Myke Towers. Il singolo, disponibile per la rotazione radiofonica in Italia a partire da venerdì 11 giugno, si appresta a diventare la colonna sonora mondiale di quest’estate.

Il brano, infatti, conta già oltre 137 milioni di stream solo su Spotify, dove staziona ormai da diverse settimane in top20 della Global Chart, mentre la clip ha conquistato oltre 160 milioni di views in tutto il globo (disponibile qui: https://www.youtube.com/watchv=SRm2Ch4oFWs).

Sebastián Yatra: i suoi successi

Un vero trionfo per il cantautore, leader nel mercato musicale latino e ora re della musica internazionale. Nato a Medellín nel 1994, Sebastián Yatra ha accumulato oltre 16 miliardi di stream e conta oltre 27 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify.

Di recente ha pubblicato il singolo “Chica Ideal” con Guaynna, che ha totalizzato oltre 712 milioni di stream, 240 milioni di views su TikTok grazie alla challenge #ChicaIdealChallenge e ottenuto numerose certificazioni Platino negli Stati Uniti, Messico, Spagna, Cile, Colombia, Argentina e in altri Paesi.

Nominato per 8 volte ai Latin Grammy, Yatra continua a consolidare il suo talento come cantautore e artista.È stato candidato ai Premio Lo Nuestro e ai Kids Choice Awards come “Star Globale del momento”, dividendo la nomination con artisti del calibro di Taylor Swift o BTS. E’ anche seguitissimo sui social (ha oltre 27 milioni di seguaci su Instagram). Yatra ha pubblicato di recente anche un brano introspettivo e intimo intitolato “Adiós”.

