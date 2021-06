Rio Mare sponsor ufficiale Coni ai Giochi Olimpici di Tokyo

Olimpiadi Tokyo 2021: Rio Mare è sponsor ufficiale del Coni e accompagna l’Italia Team ai Giochi Olimpici

Tra i campioni del team di Rio Mare c’è anche Elia Viviani, il ciclista veronese designato come portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Rio Mare da anni si impegna per sostenere una corretta alimentazione e la scelta di uno stile di vita sano, promuovendo un’attività sportiva regolare e affiancando gli sportivi nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno attraverso il progetto Rio Mare Nutre il Tuo Sport. Proprio per rendere concreto il suo impegno, già dallo scorso anno Rio Mare Nutre il Tuo Sport è diventato sponsor ufficiale del CONI e quest’anno accompagnerà gli atleti dell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Rio Mare, eccellenza italiana in ambito sportivo

Il team Rio Mare è la rappresentanza dell’eccellenza italiana in ambito sportivo, ma anche di tutti gli sportivi di ogni fascia d’età che si nutrono di sport e lo alimentano. Insieme a questa grande famiglia dello sport italiano, ambasciatrice dei valori più alti dello sport, l’azienda si fa portavoce dei consigli e dei messaggi dei propri atleti: prendersi cura di sé, non fermarsi davanti agli ostacoli e mantenere fisso lo sguardo sui propri sogni.

Rio Mare, Road to Tokyo 2021

Sono tante e tutte diverse le storie legate dal filo unico della passione, del sogno e del desiderio che celebrano lo sport ai suoi massimi livelli. Per rappresentarle, Rio Mare ha scelto quattro campioni da accompagnare nel loro Road to Tokyo 2021, raccontando le loro emozioni e raccogliendo da loro preziosi consigli per chiunque voglia vivere il Sogno Olimpico, anche nel proprio piccolo: Elia Viviani, primo ciclista della storia ad essere stato scelto come portabandiera italiano nella cerimonia d’inaugurazione dei Giochi, Alessandro Fabian, il più vincente triatleta italiano di sempre, Simona Quadarella, campionessa dei 1500 che ha conquistato agli ultimi Europei di Budapest un triplete d’oro, e Federica Brignone, campionessa di sci alpino e prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale 2020.

“Lo sport è in grado di unire le persone e quest’anno più che mai è importante celebrare al meglio questi valori: siamo orgogliosi di poter accompagnare nella grande avventura delle Olimpiadi l’Italia team e di poter essere testimoni diretti e attivi nelle loro imprese.” ha commentato Adelaide Raia, General Manager Italy della Business Unit Food di Bolton Group “Come azienda, siamo molto attenti al tema della corretta alimentazione – che è uno dei nostri pilastri – e della scelta di uno stile di vita sano ed equilibrato che comprenda anche la pratica di attività sportive. Abbiamo scelto di essere ogni giorno al fianco di chi è impegnato a raggiungere risultati importanti e di chi riesce a superare sempre di più i propri limiti, nella vita, come nello sport.”.

“Siamo molto felici di questa partnership con Rio Mare che rappresenta un’eccellenza del made in Italy – ha detto Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano –.