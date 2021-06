“I nostri anni leggeri” di Diletta Pizzicori – Sperling & Kupfer – pagg. 288 euro 16,90

Versione ebook disponibile

Opera prima di Una giovane scrittrice italiana di talento, I nostri anni leggeri è un’avvincente saga famigliare di inizio novecento, in una Toscana autentica a fare da sfondo

Racconta del luogo in cui vive l’autrice, la Val Di Bisenzio, e s’ispira alla storia della sua Famiglia E Dei Padroni Inglesi che erano soliti trascorrere le loro estati nella villa Di Meretto e di cui i suoi nonni erano i Casieri

La trama

Oxford, 1993. Dopo la morte della nonna, le cugine Julia e Martha Parker si ritrovano a frugare tra i vecchi ricordi stipati nella mansarda, alla scoperta di un passato di cui hanno sentito tante volte parlare, ma che ricordano appena. La verità che emerge dalle fotografie in seppia e dai vecchi diari della nonna Leticia riguarda il grande amore della sua vita e un doloroso segreto di famiglia.

Meretto, 1919. Il minuscolo paesino in Val di Bisenzio è in subbuglio: la famiglia Parker non si vede da quelle parti da quando, cinque anni prima, la Grande Guerra l’ha fatta tornare in fretta e furia nella lontana Inghilterra. Il giovane Primo Gualtieri, figlio del giardiniere della loro tenuta, teme che questo ritorno rompa i precari equilibri della sua famiglia, o di ciò che ne resta. Nel frattempo, l’Italia è attraversata da scioperi e proteste e quella vallata toscana si trasforma, seppur per poco tempo, in una piccola roccaforte «rossa». Quei tumulti si fanno sentire anche a Meretto, ma con echi distanti che si perdono tra la quiete dei boschi e l’amicizia riscoperta di Leticia, figlia dei Parker, e Primo, in un’estate che cambierà le loro vite per sempre.