Festival Villa Arconati 2021 con +TECA

Torna anche quest’anno, nonostante il periodo di grandi incertezze e imprevedibilità, il Festival di Villa Arconati-FAR in convenzione con la tua +TECA.

Se possiedi la tessera di sostegno alle biblioteche, potrai godere di una tariffa agevolata per tutti gli spettacoli del Festival di Villa Arconati 2021.

Non hai sottoscritto la tessera +TECA? Nessun problema: puoi farla direttamente online oppure recandoti nella tua biblioteca di riferimento.

La tessera +TECA è un modo per sostenere la rete e darci la possibilità di offrirti servizi sempre migliori e più vicini alle tue esigenze: con soli 10 euro all’anno avrai a disposizione numerose convenzioni, sconti e iniziative speciali pensate proprio per te.

PROGRAMMA:

Venerdì 25 giugno ore 20.00 RACHELE BASTREGHI “Psychodonna”

Biglietto intero in prevendita € 20,00 → Biglietto con convenzione € 15,00

Lunedì 28 giugno ore 20.00 AVION TRAVEL “Opplà Tour”

Biglietto intero in prevendita € 17,00 → Biglietto con convenzione € 12,00

Domenica 4 luglio ore 6.00 – concerto all’alba REMO ANZOVINO

Biglietto intero in prevendita € 8,00 → Biglietto con convenzione € 5,00

Venerdì 9 luglio ore 20.00 CRISTINA DONA’ “deSidera”

Biglietto intero in prevendita € 15,00 → Biglietto con convenzione € 10,00

Sabato 10 luglio ore 20.00 MICHELA MURGIA “Dove sono le donne?”

Biglietto intero in prevendita € 20,00 → Biglietto con convenzione € 15,00

Venerdì 16 luglio ore 20.00 AlJazZeera feat. Frankie hi-nrg mc & Giorgio Li Calzi

Biglietto intero in prevendita € 15,00 → Biglietto con convenzione € 10,00

Sabato 17 luglio ore 20.00 MONI OVADIA “Oltre i confini – Ebrei e Zingari”

Biglietto intero in prevendita € 20,00 → Biglietto con convenzione € 15,00

Modalità di accesso e prenotazione:

Inizio spettacoli ore 20.00

L’acquisto dei biglietti dovrà essere preventivamente prenotato inviando un’email a cultura@comune.bollate.mi.it

Il pagamento e il ritiro dei biglietti saranno effettuati la sera del concerto, presentando in cassa la tessera +TECA e un documento di identità in corso di validità. Apertura cancelli ore 18.30. L’agevolazione è estesa ad un accompagnatore congiunto.

Promozione valida sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Punto ristoro

All’interno della Villa è presente a partire dalle ore 18.30 un punto ristoro, con possibilità di aperitivi prima degli spettacoli e cene al termine, nelle eleganti sale della Villa, su prenotazione.

Navetta gratuita

(ad eccezione dei concerti di Remo Anzovino e Il Quadro di Troisi)

È previsto un servizio di minibus gratuito di collegamento a Villa Arconati-FAR.

Partenza ore 19.20 Stazione FN Bollate Centro (lato piazza Carlo Marx), ritorno in stazione al termine dello spettacolo. Prenotazione obbligatoria: 800.474747 – cultura@comune.bollate.mi.it

Torna a visitare la “Piccola Versailles” la domenica

I possessori di un biglietto del Festival 2021 hanno diritto ad un ingresso ridotto per tornare a visitare Villa Arconati-FAR la domenica.

Modalità di acquisto del biglietto scontato: sul sito www.villaarconati-far.it selezionare “Biglietto ridotto” e scegliere la data e l’orario preferiti.

Alla biglietteria della Villa sarà sufficiente esibire il proprio biglietto del “Festival di Villa Arconati-FAR 2021” (in forma cartacea o digitale) per godere della bellezza eterna della piccola Versailles lombarda!

Passeggiata guidata prima del concerto

Prima del concerto vieni a conoscere le storie che ancora oggi narra il bellissimo Giardino di Villa Arconati FAR: una esclusiva passeggiata guidata nell’incanto del tramonto in uno dei pochissimi giardini all’italiana e alla francese di tutta la Lombardia.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.villaarconati-far.it – € 5,00 a persona

Per la prima volta verrà proposto un concerto all’alba, per godere della magia del giardino della Villa con una luce insolita e per condurre il pubblico dall’oscurità della notte ai meravigliosi colori dell’alba attraverso la musica, simbolo di risveglio e di rinascita. In apertura del Festival verrà inoltre organizzata una serata gratuita in piazza a Bollate.

Tutti i dettagli su https://festivalarconati.com/