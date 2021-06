Camelia feat. Donatella Milani, “Caleidoscopio”

Da venerdì 25 giugno sarà in rotazione radiofonica “Caleidoscopio”, il nuovo singolo dei Camelia feat. Donatella Milani, arrangiato da Fabio Vaccaro.

Caleidoscopio è un brano dalle sonorità frizzanti e piene di libertà. Un reggaeton che scandisce una difficile storia d’amore, ostacolata dal tempo e dal non potersi guardare negli occhi. Inizia la ricerca, un susseguirsi di telefonate e messaggi, scambiati velocemente, volti a scoprire la posizione geografica l’uno dell’altro, nella foga di stringersi, un giorno, in un abbraccio che non finisce mai.

Spiegano gli artisti a proposito del loro nuovo inedito

«Cercavamo qualcosa che desse più carattere a questo brano. Proprio per questo, abbiamo prolungato il nostro sodalizio con la cantante Donatella Milani, aggiungendo al ritmo scandito del reggaeton, la magia del rock».

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Alessandro Sabbeone e racconta la vita messa a soqquadro dalla routine di tutti i giorni e dal passare irrequieto del tempo che ci costringe al non contatto e non guardarsi negli occhi. La libertà fisica diventa la libertà assoluta del cervello, e fantasia, il non potersi confrontare con gli altri e il non uso totale dei propri sensi mettono a repentaglio il nostro futuro. Proprio per questo, qualsiasi gesto fisico, anche il più piccolo e insignificante gesto fatto col nostro corpo, diventa come una dinamo che accende la nostra mente. Cosa c’è di più liberatorio di un po’ di sano e semplice ballo libero e di una cantata a squarciagola senza quella pesantezza che prima attanagliava le nostre vite.

Link al videoclip ufficiale: https://youtu.be/TBVv1tJbKGE

Facebook: https://www.facebook.com/Camelia-720131204726907/

Instagram: https://www.instagram.com/camelia_ft/