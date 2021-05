Tropico, uno degli autori più importanti degli ultimi anni

Da oggi su Youtube il videoclip di Carlito’s Way

Un magico racconto per fotogrammi che rivela la fragile bellezza dell’essere umano

É disponibile da oggi su YouTube il videoclip di Carlito’s Way (Island Records), il nuovo singolo di Tropico uscito venerdí 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio.

La natura e i suoi potenti elementi fanno da scenografia nativa al videoclip, un racconto per fotogrammi estremamente lieve per la regia di Enea Colombi, le cui reference attingono direttamente a un certo tipo di realismo magico, in cui la visione del reale e il suo racconto sono estremamente lucidi ma allo stesso tempo stranianti e incantati.

Nel video la fotografia è usata per guardare dentro e oltre le cose allo stesso tempo: i corpi nudi di uomini e donne si muovono, corrono e danzano, riscoprendo insieme il piacere di un contatto primitivo e senza filtri, enfatizzato da intensi primi piani che mostrano la fragile bellezza dell’anatomia umana. Il video segue di pari passo la poetica del brano, in cui TROPICO canta: “Da nudi sembriamo sempre più belli, e tu non mi nascondere niente, fatti contare i nei sulla pelle”.

Tropico e il naturalismo estremo

Cosi come le canzoni sono il centro del lavoro di Tropico, il naturalismo estremo è al centro del suo racconto per immagini, un racconto che nasconde però un che di misterioso, un senso di irrealtà perfettamente esplicitato nel finale del videoclip.

Dopo aver pubblicato per Island Record i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro e Egotrip, Tropico torna sulle scene e aggiunge un altro tassello ad un progetto immaginifico con questo nuovo singolo, un brano raffinato, interamente scritto e interpretato dal cantautore.

Carlito’s Way, canzone d’amore

Carlitos’ Way è una canzone d’amore nuda e sincera, in cui si riconosce a chiare linee la cifra stilistica di uno degli autori più importanti degli ultimi anni.

“Quando lavoro a un disco, prima scrivo un camion di canzoni senza pensare a nulla, senza cercare nulla, anche sbagliando” – racconta Tropico – “Così guida l’istinto, come per i bambini, come per gli animali. Non pensare più di tanto a quello che sto facendo mi fa scrivere tantissime canzoni, poi a un certo punto arriva quella canzone lì, quella che ha qualcosa di più, di magico e indica la strada da seguire a tutte le altre. Carlito’s Way è quel tipo di canzone. Una canzone guida, mettiamola così. La sensazione che volevo fermare era la voglia di andarsene via, portare te e chi ami in un posto lontano da tutta la merda che ci gira intorno. Soprattutto in questi ultimi mesi era una roba che sentivo fortissima. Quello che volevo trasmettere è che sarei disposto davvero a farlo, anche se finisse come in quel film. Solo per riuscire a vivere almeno la sensazione di esserci quasi riuscito, di esserci andato vicino”.

La produzione di Carlito’s Way è stata affidata D-Ross e Startuffo, mentre l’artwork è di Vittoria Piscitelli e la regia del videoclip è affidata a Enea Colombi.