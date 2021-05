Verde. Parco delle crocerossine, nuova area giochi sostenibile e inclusiva.

Nell’ambito di ‘Cura e Adotta il Verde Pubblico’, riqualificata da Colgate-Palmolive l’area con giochi in plastica riciclata e attività per tutti i bambini. Un’area giochi completamente nuova, inclusiva ed ecologica ha appena aperto al parco delle Crocerossine, quartiere Inganni. L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto ‘Cura e Adotta il Verde pubblico’ da Colgate-Palmolive, attraverso l’agenzia Gruppo FMA.

Le strutture installate, costruite interamente in plastica riciclata certificata e studiate per essere sicure e durature, comprendono giochi inclusivi che permettono a tutti i bambini di divertirsi. La realizzazione ha visto il coinvolgimento di Corepla, Green Project e Idea Plast.

Iniziativa nata dal progetto “Dai nuova vita al tuo parco”

L’iniziativa è nata nel 2019 nell’ambito del progetto “Dai nuova vita al tuo parco”, realizzato da Gruppo FMA per Colgate-Palmolive. Tramite l’operazione “Parco Vivo” i consumatori furono coinvolti nella scelta della città e del relativo parco pubblico che, secondo loro, necessitava di un intervento di riqualificazione. Al termine della campagna, fu individuato il Parco delle Crocerossine di Milano. A completamento dei giochi, l’Amministrazione ha realizzato nuove pavimentazioni antitrauma.

Parla l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran

“Ringraziamo Colgate-Palmolive per un intervento che non solo rende più bello il parco, ma consente a tutti i bambini di giocare in condizioni di parità – dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran –. Proprio a poca distanza dal parco delle Crocerossine, abbiamo appena inaugurato un’altra area bellissima in Largo Giambellino. Tutti questi interventi fanno parte della strategia per la città a 15 minuti, che intende garantire spazi pubblici e verdi di qualità anche per i più piccoli”.