Pallavolo: Megabox in serie A

La Megabox Vallefoglia corona una stagione straordinaria conquistando la promozione in Serie A1 Femminile. Le tigri di Fabio Bonafede vincono per 3-1 Gara-2 di Finale dei Play Off Promozione di Serie A2 contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, bissando il successo ottenuto mercoledì in Piemonte, e festeggiano l’approdo nel Campionato più bello e spettacolare del mondo.

Pallavolo: la partita

Al PalaDionigi le biancoverdi partono leggermente contratte, com’era capitato in Gara-1, ma con determinazione e con le spiccate qualità offensive delle sue interpreti rimontano e chiudono il match a proprio favore. Un risultato incredibile per la Società pesarese, neopromossa in A2 e subito capace del salto di categoria. Lucia Bacchi, capitana della Megabox, a 40 anni è ancora decisiva e si merita il titolo di MVP della Finale. Capitola ma a testa altissima Pinerolo, che fino all’ultimo pallone ha provato a cambiare le sorti del match.

Le biancoblù di Michele Marchiaro approcciano Gara-2 con grinta e si aggiudicano il primo parziale. Quindi la reazione delle padrone di casa, che si concretizza nel 25-19 con cui portano a casa il secondo set. Il terzo è probabilmente il crocevia della gara: con un break di 0-9, l’Eurospin Ford Sara sale 10-17 e poi cerca di contenere la rimonta avversaria con un muro su Kramer per il 17-21.

Capitan Bacchi mostra tutto il suo repertorio e con attacco, muro su Zago e palla spinta pareggia a quota 21. In volata, la Megabox annulla un set point sul 24-25 (ancora con Bacchi) e poi firma il 27-25 con il pallonetto di Pamio. Anche nel quarto le ospiti rendono la vita dura a Vallefoglia, che prende definitivamente il controllo solo nelle battute finali. Nuovamente Bacchi mette giù il pallone del 25-18 per il successo che vale l’A1.

Pallavolo: i commenti

“E’ un’emozione fantastica – gioisce Alice Pamio, martello della Megabox e tra le migliori giocatrici del Campionato di Serie A2 -. Dopo un anno così rocambolesco, siamo super contente di come siamo riuscite a ribaltare anche oggi il risultato. Una soddisfazione immensa e uno stupendo ricordo di un’annata difficile ma terminata nel migliore dei modi. Ci è dispiaciuto molto giocare sempre ‘da sole’, con il palazzetto vuoto. Si è sentita la differenza rispetto all’anno scorso, spero che presto la situazione possa tornare alla normalità. Sia in Gara-1 che oggi siamo partite contratte, ma noi siamo così, spesso ci abbiamo messo un po’ ad ingranare.

Nei momenti importanti, però, è sempre venuto fuori il carattere della squadra, che merita tantissimo e di cui sono orgogliosissima”. “C’è veramente molto dispiacere perché siamo entrate in campo da subito cariche per provare a vincere e ad allungare la Serie a Gara-3 – spiega Valentina Zago, opposta di Pinerolo e anche oggi autrice di 27 punti -. Abbiamo dato quasi tutto, forse nei momenti critici non siamo state abbastanza lucide, al contrario di Vallefoglia. Io personalmente non sono soddisfatta al 100% di oggi, ma comunque abbiamo disputato un anno molto positivo ed è bello essere arrivate fin qua. Un risultato meritato per il lavoro che la squadra e la Società hanno fatto dalla scorsa estate”.