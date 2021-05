Rugby: quarta vittoria per i Leoni della Benetton

Quarta vittoria su quattro dei Leoni in Rainbow Cup. Gli uomini di Crowley hanno battuto a Monigo il Connacht Rugby per 20-12. Palma di man of the match consegnata a Marco Zanon, intervenuto ai microfoni di BENTV.

Marco, puoi ripercorrere l’andamento della gara?

“E’ stata una battaglia per 80 minuti, dall’inizio fino all’ottantesimo abbiamo combattuto. E’ stata una partita molto fisica, abbiamo fatto degli errori però ci siamo concentrati azione su azione e l’abbiamo vinta“.

Qual è stata per te la chiave della vittoria?

“Secondo me non c’è una vera e propria chiave di volta, siamo stati solidi sia in attacco che in difesa, facendo degli errori e magari concedendo anche dei calci di punizione, infatti rivedremo le cose sbagliate. Comunque sia dal punto di vista difensivo che offensivo siamo stati solidi“.

Quanto è importante il fattore mentale in queste quattro vittorie consecutive?

“Sicuramente l’umore è alto, molto positivo, riusciamo così anche a lavorare meglio durante la settimana, ora non c’è quell’amarezza che abbiamo provato durante la stagione, quando non riuscivamo a portare a casa la vittoria. Adesso si lavora meglio e comunque dobbiamo migliorare, c’è ancora tanto da lavorare, però siamo comunque fiduciosi e siamo quattro su quattro in questa nuova avventura. Poi penseremo al match contro gli Ospreys tra due settimane“.

Hai vinto il premio di man of the match e nelle ultime settimane le tue prestazioni sono in crescendo?

“Sono molto contento del titolo ricevuto, però penso che tutta la squadra abbia lavorato bene, soprattutto la mischia nei primi cinque uomini ha lavorato duro, mischia dopo mischia, drive dopo drive. Se noi trequarti giochiamo bene è grazie a loro“.