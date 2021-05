Il presidente Andrea Montemurro lancia l’iniziativa in programma il 22 maggio: “Le iscrizioni sono aperte, dobbiamo dare un segnale forte di ripartenza”

“Non fermiamo la Musica” è il titolo della Maratona Musicale indetta dall’Associazione Nazionale Musicisti Italiani e dal suo presidente nazionale Andrea Montemurro per il prossimo 22 maggio.Un evento unico nel suo genere, volto a ridare forza e sostegno a chi attraverso la musica vuole esprimere la sua voglia di rinascita e di ripartenza dopo i durissimi mesi di stop dovuti alla pandemia. Una maratona no-stop nella quale musicisti di ogni età, noti e meno noti, condivideranno un palco virtuale per ben 12 ore di musica che sarà trasmessa in streaming sui canali social dell’associazione.

Il presidente dell’A.N.M.I. Andrea Montemurro presenta così l’iniziativa: “E’ il momento di farci ascoltare seriamente. Questa maratona musicale vuole essere un palcoscenico per tutti coloro che hanno in comune qualcosa di straordinario come l’amore e la passione per la musica. L’unica arma che abbiamo per fronteggiare questo momento difficile è la nostra passione e quindi dobbiamo metterla in campo con tutta la forza che abbiamo. Invito perciò tutti coloro che amano la musica a partecipare, per mandare un messaggio forte e chiaro al mondo esterno: non fermiamo la musica, ma condividiamola, incentiviamola e facciamola vivere sempre”.

Accanto a musicisti e artisti noti potranno partecipare da tutta Italia anche giovani e giovanissimi interpreti, strumentisti, band, orchestre, scuole di musica. Per iscriversi, in modo del tutto gratuito, si può riempire il form di adesione sul sito ufficiale www.associazionenazionalemusicisti.org o scrivere all’indirizzo segreteria@associazionenazionalemusicisti.org.

Il progetto è partito: la prima edizione della maratona musicale indetta dall’Anmi comincia a prendere forma.