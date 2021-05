“Musica in Attesa”, 4° appuntamento, venerdì 21 maggio 2021

Quarto e ultimo appuntamento musicale per allietare la sosta di pubblico, accompagnatori e personale sanitario al polo vaccinale del Palazzo dei Congressi di Bologna

Saranno Daniele Negrini al violino e Francesco Ricci al pianoforte a chiudere il ciclo di appuntamenti di Musica in attesa, l’iniziativa promossa da Bologna Congressi, Teatro EuropAuditorium, Orchestra Senzaspine e All For Music pensata per intrattenere le persone chiamate per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i loro accompagnatori e il personale sanitario, all’ingresso del Polo vaccinale del Volvo Congress Center (piazza Costituzione 4/A) della Fiera di Bologna.

Domani, venerdì 21 maggio, all’interno della teca di vetro presente in Piazza Costituzione, i musicisti dell’Orchestra Senzaspine proporranno pagine di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák e Astor Piazzola.

“Musica in Attesa”, valore sociale e culturale della musica

La rassegna, interamente dal vivo e a cadenza settimanale, pone l’accento sul valore sociale e culturale della musica e sull’importanza della ripartenza dei luoghi di cultura, spazi d’incontro per la comunità, ora più che mai necessari per superare le conseguenze del

prolungato social distancing. L’iniziativa si propone inoltre di riavvicinare le persone alla cultura, con piccoli momenti musicali che aspirano, di fatto, a incentivare il ritorno alla socialità.

Il pianoforte è gentilmente concesso da All For Music.