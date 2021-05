Amo Maggio

e voglio augurare a tutti i nostri lettori un mese di sole, di luce, di ritrovata spensieratezza.

E’ per me il mese che rappresenta di più la primavera, è il mese che ci traghetta verso l’estate, le vacanze e la voglia di vivere. Spuntano fiori colorati, i prati diventano luoghi meravigliosi in cui ritrovarsi, socializzare, trascorrere ore piacevoli.

Ritornano le gite al lago, in montagna e i primi tuffi al mare.

Il mio pensiero è profondamente dedicato a tutte le persone e alle loro vite, personali, lavorative.

Mi piace vedere Maggio come un sospiro liberatorio, visti i difficili mesi che stiamo TUTTI attraversando.

E allora cosa c’è di meglio per sdrammatizzare un pò e per almeno tre minuti sorridere?

Ecco il video dell’ultimo lavoro di Checco Zalone, con l’affascinante Helen Mirren

Buona visione

Il Direttore,

Davide Falco