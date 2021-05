“Il segreto” il nuovo brano del cantautore HALE

Dopo l’emozionante singolo “Perdere Tutto”, da venerdì 7 maggio, è disponibile in digitale “Il segreto” (Abr Records “Label & Management” – https://hale.lnk.to/ilsegreto), il nuovo brano del cantautore HALE (tutto in maiuscolo, acronimo di Ho Ancora Libera Essenza).

“Il Segreto”, Ispirato al film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese

“Il Segreto” è una power ballad che racconta, con toni delicati e allo stesso tempo appassionati, l’amore eterno.

«”Il Segreto” nasce da una domanda che mi sono posto ascoltando il dialogo sul “saper disinnescare” in “Perfetti Sconosciuti” – racconta HALE – Non parla di amore ma di amori, quelli che combattono contro il tempo. Penso all’amore dei miei nonni, a quello dei miei genitori, a quello che avrei voluto in un tempo come questo, dove è più facile buttare via tutto ciò che si rompe anziché metterlo a posto».

La Biografia di HALE

Pasquale Battista, in arte HALE (tutto in maiuscolo), nasce a Salerno il 20 giugno del 1995 e si approccia fin da bambino, all’età di 2 anni, al cantautorato italiano. La sua formazione musicale ha inizio all’età di 11 anni con lo studio del pianoforte e, poco dopo, si avvicina anche al canto con il Mº Marco Parisi.

A 17 anni inizia a scrivere i suoi primi brani e tra il 2017 e il 2019 si impegna nella scrittura e composizione nella costante ricerca della sua identità artistica.

A marzo 2020 viene distribuito da Universal Music Italia l’album “Il giardino degli inconcludenti”, pubblicato per la prima volta nel 2018.

www.facebook.com/halendelon

www.youtube.com/channel/UCVzLts0X41jJ1zamxRjytjA

https://vm.tiktok.com/ZMehf17xn/

http://spoti.fi/2phZl0s