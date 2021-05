Formula 1: GP Portogallo, Hamilton Impeccabile!

Formula 1: Le prove

Round 3… Rocky VS Clubber… Verstappen VS Hamilton… e invece… tra i due litiganti…

spunta Bottas… 100^ pole position rimandata per Lewis.

Terzo Max, quinto Sainz che precede Leclerc (8°).

Formula 1: la partenza

Semaforo Verde… Valtteri parte bene e mantiene la prima posizione. Sainz guadagna terreno e si ritrova quarto.

Disastro Alfa Romeo: Ice Man, cercando di sfruttare la scia di Giovinazzi, tampona il compagno di squadra.

Ala danneggiata per il finlandese e Safety Car in pista.

Spettacolo tra i due diretti avversari: alla ripartenza l’olandese spinge sull’acceleratore ed è subito secondo.

Ma Lewis non ci sta, apre l’ala, ristabilisce le gerarchie e di forza diventa il leader di Portimao. Chapeau!

Formula 1: le strategie

Mentre Hamilton prova la fuga inizia la danza dei pit stop.

Al 26° giro si ferma Leclerc, sosta decisamente lenta (3″). Il monegasco monta gomme hard e rientra alle spalle di Norris e Sainz.

Anche Max si affida alla bianca e con un perfetto UnderCut supera Bottas.

Formula 1: “stessa storia, stesso posto, stesso bar…”

Stessa storia…

o meglio… non c’è storia.. HammerMan e la sua Mercedes sono inarrivabili. Solo l’Olandese Volante riesce a stargli dietro senza però impensierirlo.

Bottas perfetto gregario, ma gli alieni volano.

Tutti gli altri restano comparse.

La Ferrari non brilla, è decisamente anonima.

Buona la gara dell’Alpine, in fondo Alonso non è diventato campione del mondo per caso!

Formula 1: la classifica

Hamilton

Verstappen

Bottas

Perez

Norris

Leclerc

Ocon

Alonso

Ricciardo

Gasly

Sainz

Giovinazzi

Vettel

Stroll

Tsunoda

Russell

Schumacher

Latifi

Mazepin

Raikkonen

Formula 1: classifica costruttori

1. Mercedes 101

2. Red Bull 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

Formula1: classifica del Mondiale piloti:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 69

2. Max Verstappen (Red Bull) 61

3. Lando Norris (McLaren) 37

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 32

5. Charles Leclerc (Ferrari) 28

6. Sergio Perez (Red Bull) 22

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 16

8. Carlos Sainz (Ferrari) 14

9. Esteban Ocon (Alpine) 8

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) 7

11. Fernando Alonso (Alpine) 5

12. Lance Stroll (Aston Martin) 5

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

Sito ufficiale Formula 1