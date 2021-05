«Non gli erano mai interessati i colpevoli; per Leo Caldas era fondamentale conoscere il movente, il perché. Eppure non aveva provato il sollievo che di solito accompagnava la scoperta della verità. Questa volta tutto sembrava avere un sapore amaro»

Un mattino di ottobre, sulla spiaggia di Panxón, a sud di Vigo, il mare restituisce il corpo di un pescatore annegato. Non si tratta di una disgrazia: l’uomo ha le mani legate con una fascetta. Potrebbe sembrare un suicidio, anche perché il Biondo era incline alla depressione e aveva un passato da tossicodipendente. O forse dovrebbe sembrare un suicidio, come sospetta l’ispettore Caldas. Forse la causa della morte è da cercare nei misteri che ancora avvolgono un altro naufragio, vecchio di dieci anni. Forse davvero, come sostiene qualcuno nel paese, un fantasma si aggira in cerca di vendetta… Torna l’ispettore Leo Caldas, e con lui tornano i suoi comprimari: i colleghi del commissariato — a cominciare dal fido ma impetuoso aiutante aragonese Estévez — il padre ritiratosi fra le sue vigne, l’insopportabile conduttore radiofonico Losada, i «filosofi» della taverna di Eligio. Torna, soprattutto, la Galizia di Domingo Villar, autentica coprotagonista: sole bruciante e nebbie, piogge improvvise, marinai taciturni, bar, osterie e quell’oceano che la isola e la unisce al resto del mondo. La spiaggia degli affogati è il romanzo che ha confermato il talento di un grande autore. Nella costruzione della trama come nella caratterizzazione dei personaggi e dell’ambientazione, nel mirabile uso del dialogo e nella straordinaria capacità di gestire il ritmo della narrazione, Villar è un autentico maestro del noir moderno.

L’AUTORE

Domingo Villar Vázquez (Vigo, 1971) scrive i propri romanzi in galego e in castigliano. Alle indagini dell’ispettore Leo Caldas ha dedicato anche L’ultimo traghetto (2019), pubblicato con grande successo in Italia da Ponte alle Grazie. Da La spiaggia degli affogati è stato tratto un film diretto da Gerardo Herrera.

Ponte alle Grazie

Pagine: 492 – euro 18,50

dal 6 giugno in libreria