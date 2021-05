“Dea Bendata” è il nuovo singolo di Manni Blanco,il primo per Django Dischi.

Dea bendata rappresenta l’eleganza e l’arroganza, l’amore e l’odio. Il fascino del teatro e lo squallore della periferia.

Teatro sì, precisamente il “Massimo” di Cagliari, dove è ambientata la prima parte del video in cui l’artista racconta il proprio passato, la voglia di riscatto, le difficoltà di tanti giovani nati e cresciuti in un piccolo paese di provincia. Ad una prima strofa pungente e diretta, segue un ritornello melodico contornato dalla danza della Dea Bendata, tanto cercata e osannata dall’artista, metafora che richiama la ricerca della fortuna mai avuta ma tanto desiderata.

“Cara Dea Bendata, proteggi i miei sogni la notte se dormo”

In completa contrapposizione alla prima, la seconda parte del brano è cruda, grezza, cattiva. Se il teatro rappresentava la massima eleganza dell’espressione artistica, il

secondo scenario non è altro che una rappresentazione dello squallore e del degrado dell’ambiente in cui il rapper vive. È la quotidianità delle periferie.

L’ambizione, la voglia di riscatto, il desiderio di scappare dalla periferia è un tema caro ormai a tanti rapper del momento, Manni Blanco si differenzia rappresentando non le periferie delle grandi città, bensì i piccoli paesi di provincia. Si propone di essere portavoce di una realtà cruda e silenziosa che accomuna tantissimi giovani italiani.

Prodotta da Lacros, coprodotta da Kenji e BNJ, il quale ha curato il disco d’esordio di

Manni Blanco “Enfant Prodige”, il brano è stato anticipato sui social dell’artista con una campagna promozionale di 7 scatti che ne raccontano spaccati di vita ed episodi che hanno portato alla nascita del pezzo. Il videoclip è stato curato dal team di Manni ed è stato girato da Gallo Films che è riuscito a tradurre in immagini il senso di inquietudine e la voglia di riscatto del giovane Manni.

