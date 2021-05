Comitato residenti del Quartiere Navigli Milano

Sono stati pubblicati nelle ultime settimane articoli in cui appare che la volontà di tutti i residenti del Quartiere Navigli sia quella di avere con grande soddisfazione la pedonalizzazione della Via Ascanio Sforza. Progetto antico e riproposto costantemente. La realtà è diversa.

Nel 2015 è stata depositata alla segreteria dell’allora Sindaco Giuliano Pisapia una petizione con centinaia di firme di residenti contrari a un progetto che completerebbe la trasformazione di questo territorio in un’area destinata solo alla frequentazione serale notturna, con i conseguenti problemi legati alla sicurezza e all’insufficienza dei controlli.

Non vorremmo che anche su questa via accadesse ciò che sappiamo si sta contrastando sull’altro Naviglio cioè la completa occupazione del suolo pubblico con tavolini, la difficoltà di sera a passeggiare o solo a percorrere con i propri mezzi, anche con le biciclette, la strada per tornare a casa, il rifiuto dei taxi di entrare per accompagnare i residenti, la quasi totale assenza di attività commerciali di altro tipo bandite dall’invasione dei locali, l’abbandono delle case da parte dei cittadini e la loro trasformazione in Bed and Breakfast.

Nel progetto di ZTL presentato dal Comune, gli spazi destinati ai parcheggi dei residenti, saranno completamente occupati dal plateatico dei bar. Riteniamo scorretta questa totale sottrazione di aree pubbliche, comprese quelle verdi anche di giardini, all’uso pubblico per destinarle a un uso d’interesse privato.

A ciò si aggiunge il problema della mobilità che, come scritto nel rapporto AMAT del 2018 in tempi non Covid, con la pedonalizzazione 24 h di Via Ascanio Sforza, arteria molto frequentata per raggiungere le aree a sud di Milano, peggiorerebbe soprattutto nelle vie limitrofe ostacolando anche il passaggio dei mezzi pubblici.

Recentemente sono stati affissi manifesti in cui appare che tutti i residenti del quartiere premano sulle istituzioni per ottenere questa trasformazione della via, firmati tutti da un “Comitato residenti/commercianti di via Ascanio Sforza”; a molti cittadini è sembrata un’appropriazione indebita della personale opinione nel merito.

Temiamo che l’amministrazione comunale abbia già deciso di attuare il progetto di “ZTL rafforzata” dalle 19 alle 6 del mattino, nonostante il Consiglio di Municipio 5, accogliendo il parere dei cittadini che si erano espressi negativamente, lo abbia bocciato approvandone solo la parte che riguarda la trasformazione di Corso San Gottardo in strada a 30 km h.

La proposta di ZTL che l’Amministrazione presenta è accompagnata dalla promessa di una riqualificazione delle due sponde del Naviglio Pavese, perché non rimanga il naviglio “minore”.

Riteniamo che solo una veste diversa lo renderebbe più appetibile perché non bastano misure estetiche per rendere più attrattivo e vivibile un quartiere: occorre intervenire sugli edifici pubblici già esistenti perché siano destinati a funzioni sociali e culturali per offrire servizi e spazi pubblici ai cittadini, occorre che le scuole presenti siano ristrutturate secondo le norme di sicurezza, occorre che si motivino le attività di vicinato a tornare e si sostengano le botteghe artistiche e i laboratori artigianali che hanno reso famosi questi canali e ne hanno costituito per decenni la loro identità.

Per i Referenti del Comitato Navigli

Gabriella Valassina

E.mail: comitati.cittadini.navigli@gmail.com

www.facebook.com/comitati.navigli