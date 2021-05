Sei un appassionato cinefilo ma, nonostante le riaperture di queste settimane, non sei ancora pronto a ritornare in sala? Questa è la guida che fa per te per vedere film a casa come al cinema. Se quando senti parlare di streaming pensi ancora ad attese interminabili prima che il contenuto si carichi o a video di pessima qualità e che saltano continuamente, infatti, devi esserti perso (più di!) qualcosa negli ultimi anni: bastano un buon televisore e un abbonamento a una delle tante piattaforme streaming ormai per vedere in casa propria anche i film più recenti in buona qualità e in tutta comodità. Senza contare che solo qualche accessorio in più (un buon impianto audio, una poltrona comoda, una macchina per popcorn, eccetera) possono davvero farti sentire nel tuo multiplex preferito.

Come vedere film a casa come al cinema: dalla scelta dell’abbonamento al “setting” giusto

Ecco, allora, come vedere film a casa come al cinema. Inizia dallo scegliere a che piattaforma streaming abbonarti: Netflix e Sky sono solo le più conosciute; da Prime Video a Hulu e passando per Starzplay non c’è ormai che l’imbarazzo della scelta e quasi tutte sono, tra l’altro, molto competitive nei prezzi, permettendo come fanno di sottoscrivere abbonamenti mensili, anche eventualmente condivisi in famiglia e con la possibilità di accedervi da più device. Una buona idea, così, è consultare in anticipo i cataloghi delle diverse piattaforme streaming e farsi un’idea se c’è al loro interno qualcosa che si trova interessante, non si è ancora visto o è particolarmente adatto ai propri gusti. Certo gli stessi vengono aggiornati con grande frequenza, specie adesso che le uscite cinematografiche sono rallentate: tra i film tv Sky in arrivo a maggio 2021 c’è per esempio “Minari”, appena presentato agli Oscar (è la storia, semiautobiografica, di un immigrato coreano che prova a costruirsi la propria indipendenza in America), e di “casi” simili ce ne sono uguali sulla maggior parte delle altre piattaforme.

Una volta che avrai chiuso il tuo abbonamento, così, sarai a un passo dal poter vedere film a casa come al cinema. Se sei un vero nostalgico, potresti attrezzarti di proiettore e telo bianco per le proiezioni ma è una soluzione che richiede, certo, abbastanza spazio a disposizione. Un’ottima alternativa sono i televisori di ultima generazione, con schermi ultra HD e impostazioni regolabili anche per quanto riguarda formato, proporzioni e modalità di visione. Tieni conto che quello che davvero potrebbe impedirti di sentirti in sala è soprattutto l’audio del tuo TV: per vedere film a casa come al cinema, così, potresti valutare di acquistare un più tradizionale impianto di home theatre (ce ne sono in commercio di dotati di più o meno casse, ma nella maggior parte dei casi rischiano di essere ingombranti e costosi) o una più moderna soundbar: è piuttosto compatta nelle dimensioni, ma non meno funzionale e capace di rendere il suono “multidimensionale” proprio come al cinema. Un buon divano, la compagnia giusta e – perché no – qualche snack, se non sei tra quelli che odiano il rumore di chi mastica in sala, possono rendere davvero perfetta la tua visione domestica.