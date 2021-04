Tra Varese e Como c’è un territorio tutto da scoprire:

sei escursioni e tre incontri per tornare alla normalità

Chiese votive e luoghi di protezione protagonisti di “Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – escursioni e storie dietro casa”, una serie di iniziative proposte dal Parco Pineta con supporto di Archeologistics. Si inizia il 26 aprile

Il territorio tra Varese e Como

Cinque parchi, tre appuntamenti digitali e sei escursioni guidate per conoscere gli aspetti storico-culturali del territorio che si estende tra Varese e Como, con lo scopo di riappropriarsi di un po’ di normalità. Il Parco Pineta di Appiano Gentile, insieme con il Bosco del Rugareto, il Parco del Medio Olona, il Parco della Valle del Lanza e il Parco sovracomunale Rile Tenore Olona, con la collaborazione di Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone un viaggio alla scoperta di quei luoghi che raccontano il desiderio e la capacità di superare momenti difficili: chiese votive erette per chiedere la fine di una pestilenza, spazi di ricovero per i malati e luoghi di protezione.

Territorio chiamato Ambito territoriale ecosistemico

Si apre lunedì 26 aprile per concludersi venerdì 1 ottobre il programma “Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – escursioni e storie dietro casa”, una serie di iniziative dedicate alla conoscenza del territorio chiamato Ambito territoriale ecosistemico (Ate) Insubria Olona; un’area ricca di testimonianze storiche capaci di raccontare come, nel tempo, gli abitanti sono riusciti a risollevarsi dalle difficoltà, lasciando a imperitura memoria edifici e testimonianze spesso poco o addirittura non conosciuti del tutto. L’idea degli organizzatori di Archeologistics è quella di confutare il vecchio adagio “guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia” – come recita il titolo dell’iniziativa – che vorrebbe sempre veder arrivare le disgrazie mai da sole, facendone una sorta di invocazione beneaugurale che fa leva su un patrimonio storico e artistico locale troppe volte sottovalutato.

Eventi storici nel territorio

Nove gli appuntamenti previsti: tre incontri online per approfondire gli eventi storici che hanno interessato il territorio e sei escursioni guidate che, partendo dai centri abitati, porteranno alla (ri)scoperta di testimonianze storiche che non devono andare perse. Accanto a tutto questo, per tutti i percorsi e luoghi interessati saranno predisposti nuovi contenuti di conoscenza, fruibili tramite QR code da scaricare sul sito del parco e racconti audio per dare la possibilità anche a chi non aderirà alle singole proposte di poter approfondire i temi.

Il programma si apre lunedì 26 aprile con l’incontro online (alle 18.30 in diretta facebook su tutte le pagine fb dei parchi coinvolti) per la presentazione dell’intera proposta con l’intervento dei relatori del parco e delle guide storico-artistiche.

Escursioni guidate nel territorio

Sabato 8 maggio, la prima escursione con visita guidata: una passeggiata tra Marnate e Gorla Minore con visita al bunker della guerra e al lazzaretto di San Rocco (il ritrovo è previsto a Marnate alle 14).

Domenica 16 maggio, la seconda escursione con visita guidata dedicata alla Linea Cadorna nella zona di Rodero (ritrovo a Rodero alle 14).

Mercoledì 26 maggio, nell’incontro online si approfondisce il tema delle “Epidemie nella storia del Varesotto: le pestilenze e le scelte adottate”. Alle 20.30 sulla piattaforma zoom.

Mercoledì 2 giugno, terza escursione con visita guidata alla chiesa di Sant’Antonio abate a Moncucco e a Villa Gonzaga, sede del primo preventorio infantile (ritrovo a Olgiate Olona alle 14).

Sabato 3 luglio, la meta dell’escursione Malnate con la chiesa di san Matteo, dove si trovano anche gli antichi dipinti e le curiose storie di San Lucio in val Cavargna (ritrovo a Malnate alle 17).

Domenica 8 agosto il tour Castiglione Olona-Cascina Ronchetto, attraversando la meravigliosa zona verde di Caronno Corbellaro (ritrovo a Castiglione Olona alle 10).

Domenica 5 settembre, l’escursione dall’oratorio di San Michele Arcangelo di Gornate Superiore fino al sito Unesco del Monastero di Torba (ritrovo a Gornate Superiore alle 10).

Infine, venerdì 1 ottobre l’incontro di chiusura con un dialogo sulla qualità dell’ambiente e la salute umana (su Zoom alle 20.30).

La partecipazione è libera previa prenotazione obbligatoria contattando gli organizzatori: 328.8377206, eventi@parcopineta.org