Sondrio. Presentato progetto di riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico, da Regione 15 milioni di Euro

SERTORI: RIGENERAZIONE DELL’AREA FAVORIRÀ LA QUALITÀ DELLA VITA

Presentato oggi a Palazzo Lombardia il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Sondrio. Un progetto per cui Regione Lombardia ha messo a disposizione 15 milioni di euro. Si tratta di una somma che fa parte dei 170 milioni di euro di risorse regionali destinate alle strategie di rigenerazione e sviluppo nelle aree urbane, puntando alla inclusione sociale delle popolazioni più fragili e con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze materiali e immateriali.

Progetto di riqualificazione, collaborazione con il Politecnico di Milano

Sono 12 i Comuni che saranno interessati dagli interventi oggetto della Manifestazione di interesse coordinata da Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano presentati dal presidente Attilio Fontana insieme all’assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori e ai sindaci dei territori coinvolti.

Progetto di riqualificazione, segno concreto di attenzione

“Regione Lombardia mette in campo 170 milioni di euro – ha sottolineato il presidente Fontana – per dare un segno concreto di attenzione ai territori e ai Comuni e, generale, ai temi dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale”.

Progetto di riqualificazione, piano straordinario di risorse

“In un momento in cui il nostro Paese sta provando a disegnare il proprio futuro con un Piano davvero straordinario di risorse – ha proseguito Fontana – Regione Lombardia vuole fare la sua parte e mettere a disposizione una cifra importante di risorse europee (fondi FESR e FSE+) per affrontare alcuni temi che saranno centrali proprio per il nostro futuro con concretezza e senso di responsabilità”.

Progetto di riqualificazione, sinergia tra fondi Ue per rigenerazione urbana e coesione sociale

“L’elemento di novità – ha rimarcato il governatore – consiste nell’aver saputo fare sinergia tra Fondi europei diversi e utilizzarli insieme ai Comuni condividendone gli obiettivi strategici con un filo conduttore che va in una doppia direzione: recuperare, ricucire parti delle città dove ci sono aree che possono essere rigenerate e interventi di coesione sociale”.

Progetto di riqualificazione, Regione anticipa riparto risorse Ue

In particolare, Regione Lombardia anticipando la formalizzazione a livello nazionale delle risorse europee ha deciso di destinare 150 milioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) oltre a 20 milioni del Fondo sociale europeo (FSE) per strategie di sviluppo nelle aree urbane. Sono risorse riferite alla programmazione ordinaria e non del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.

Progetto di riqualificazione, recupero strutture

RECUPERO DELLE STRUTTURE NON UTILIZZATE DELL’EX O.P. – Il complesso comprende oggi strutture non utilizzate o sottoutilizzate. La strategia prevede la riqualificazione di più padiglioni da destinare a funzioni diverse. In particolare, si prevede la realizzazione di un polo sociosanitario, di una struttura per cohousing SAS e di un ostello. È prevista, tra l’altro, la valorizzazione delle aree verdi e la realizzazione di un parcheggio interrato da 100 posti.

Progetto di riqualificazione, dagli anziani ai giovani

DAGLI ANZIANI AI GIOVANI – La strategia messa a punto si propone di portare benefici a più categorie di persone. Innanzitutto a chi ha diverse disabilità e competenze. Poi ad anziani, famiglie e care giver familiari e professionali. Quindi a professionisti provenienti da altre regioni, in cerca di casa per uno o più anni per ragioni lavorative. Punta, inoltre, a offrire soluzioni per madri e padri soli con necessità di ricostruire la propria vita, per giovani in formazione post diploma e per giovani che necessitano di supporto per iniziare la propria attività lavorativa.