Online il video di “Marvin Vettori – The Italian Dream”

Online il video del brano “MARVIN VETTORI – THE ITALIAN DREAM,” inno ufficiale del campione italiano che il prossimo 10 aprile affronterà Kevin Holland durante la UFC Fight Night a Las Vegas.

Marvin Vettori- The Italian Dream,

la traccia nata da due eccellenze del rap italiano come Gué Pequeno e VillaBanks, a cui si aggiunge un’altra eccellenza come Greg Willen alla produzione, consolida il rapporto di due discipline da sempre molto vicine: il mondo dei fighters professionisti e quello del rap.

Il video del brano è già disponibile ovunque e nasce dalla collaborazione di Thaurus Music e Sideout: “È un onore per noi rappresentare l’Italia nel mondo e supportarne le eccellenze, attraverso la musica dei nostri artisti”.

https://thaurus.lnk.to/MarvinVettori-TheItalianDream

Il Campione

Marvin Vettori, classe 1993, è il vero protagonista di questo Sogno Italiano. Originario di un piccolo paese della provincia di Trento, si trasferisce a Londra giovanissimo per perseguire la carriera di lottatore MMA.

Nel giro di pochi anni ha scalato il ranking internazionale fino a ritrovarsi nel 2020 al quinto posto della classifica UFC per la categoria dei pesi medi, una delle più competitive e difficili in assoluto a livello mondiale.

In caso di vittoria, il suo incontro del 10 aprile promette di aiutarlo a portare la bandiera dell’Italia ancora più in alto.

Altri articoli di sport