Milano, Piazzetta Maurilio Bossi diventa pedonale

PIAZZETTA MAURILIO BOSSI

La Giunta ha accettato il progetto da parte della società Bossi Scala property Spa. Granelli-Maran:

“Valorizzazione dello spazio pubblico e allargamento dell’isola pedonale del centro”

Si allarga ancora l’area pedonale nel centro della città.

La Giunta ha accettato la donazione da parte della società Bossi Scala property spa del progetto

e dei lavori per la trasformazione di piazzetta Bossi in isola pedonale.

Il Municipio 1 si era già espresso a favore della pedonalizzazione proposta dall’Amministrazione con una delibera approvata nel luglio del 2018.

L’intervento prevede la riqualificazione della piazza, nel tratto compreso tra via Clerici e via Boito fino all’incrocio con via del Lauro,

attraverso il rialzo in quota della carreggiata a filo marciapiede: per garantire continuità all’attuale pavimentazione dell’area pedonale di via Filodrammatici,

la nuova pavimentazione sarà realizzata in lastre di granito e sarà protetta con la posa di dissuasori mobili.

“L’intervento, che garantirà maggior sicurezza e vivibilità di un’area oggi di passaggio,

rientra nell’ambito degli interventi di valorizzazione delle piazze e delle strade della città –

dichiarano gli assessori Marco Granelli (Mobilità) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) –.

Il centro di Milano ha una delle più estese isole pedonali d’Europa e recentemente abbiamo visto come interventi quali la riqualificazione di via Ragazzi del ’99,

via Santa Radegonda, il restyling di piazza Liberty, abbiano migliorato notevolmente la

qualità dello spazio pubblico e valorizzato l’ambito monumentale in cui si collocano”.

L’accesso a piazzetta Bossi sarà limitato in modo permanente ai soli pedoni eccetto i mezzi di soccorso,

i veicoli di pubblica utilità e i veicoli appartenenti a proprietari di posti auto

a cui si accede transitando esclusivamente dall’ isola pedonale.

Piazzetta Maurilio Bossi, dal punto di vista viabilistico, ha funzione prettamente locale con accesso da via dei Bossi e uscita in via Boito.

La piazzetta è lo sbocco naturale di via Filodrammatici, già pedonalizzata. L’area ad oggi è disordinata,

con calibri irregolari della sede stradale e caratterizzata dalla presenza diffusa di sosta irregolare anche di mezzi pesanti.

I lavori verranno realizzati dalla società che sta lavorando all’hotel al civico 2 di piazzetta Bossi.

