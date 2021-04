“Il futuro siamo noi” (Demain est à nous – Forward)

Un film di Gilles De Maistre. Al cinema dal 13 maggio

Con il patrocinio di Unicef Italia e Unesco

Il trailer italiano

“Il futuro siamo noi”, il documentario

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma all’interno della rassegna Alice nella città, dal 13 maggio arriva finalmente nei cinema il documentario IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles De Maistre, un toccante racconto che dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie e che non hanno mai pensato di essere troppo giovani, troppo deboli o troppo soli per opporsi all’ingiustizia o alla violenza.

IL FUTURO SIAMO NOI racconta le vite di José, Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn, bambini provenienti da tutto il mondo che combattono giorno dopo giorno per difendere i propri ideali per un futuro migliore. Storie emozionanti che portano sul grande schermo il coraggio e la concretezza degli uomini e delle donne del domani filmati dal regista Gilles de Maistre, che li ha seguiti dall’India al Perù, dalla Bolivia alla Guinea, passando per la Francia e gli Stati Uniti.

“Se milioni di adulti e bambini agissero come questi incredibili ragazzini, il mondo sarebbe un posto migliore e avremmo risolto molti dei problemi che lo affliggono e sarebbe certamente un posto migliore per le generazioni a venire”, afferma il regista Gilles De Maistre.