“Golden Wings” L’EP d’esordio di Zoe Wees

Zoe Wees ha annunciato il suo EP di debutto, “Golden Wings”, in uscita il 21 maggio su etichetta Capitol Records. L’EP contiene cinque canzoni, scritte da Zoe, che parlano di storie ed esperienze personali in modo delicato ed emozionante.

Parlando dell’EP “Golden Wings”,

Zoe ha detto: “Ogni canzone è autobiografica e molto speciale per me. In un certo senso l’EP è stato scritto come terapia personale e ogni traccia mi ha aiutato ad affrontare i profondi momenti di sconforto. Ho scelto il titolo Golden Wings per simboleggiare la sensazione di sicurezza e forza. Queste sono le fondamenta da cui può crescere la speranza. Spero che ciascuno possa relazionarsi con le mie storie a modo proprio”

EP tracklist:

Control

Hold Me Like You Used To

Ghost

Overthinking

Zoe Wees

17 anni e tanto tanto talento, è una cantante di origine americana cresciuta in un quartiere della periferia di Amburgo. Sofferente per una malattia che l’ha colpita fin dai primi anni di vita, ha cercato rifugio nella sua musica, mostrando fin da subito una voce unica e capace di affascinare qualunque ascoltatore. Zoe ha riscosso un grande successo l’anno scorso con il singolo “Control”. Le due canzoni, “Control” e “Girls Like Us“, fino ad oggi sono entrambe entrate nella Top 40 Singles Charts in Germania, Austria e Svizzera. I fan di Zoe conoscono già i primi due singoli, “Control” e “Girls Like Us”, canzoni pubblicate che si stanno avvicinando al mezzo miliardo di stream globali.

“Control” ha anche raggiunto le classifiche in Belgio, Francia e negli USA. “Girls Like Us” ha raggiunto la Top 10 nelle classifiche di iTunes e Apple Music in tutta Europa e ha avuto il sostegno da parte di vari media importanti quali il Guardian, Zane Lowe, James Corden, People Magazine, Teen Vogue, Gal-Dem, Scott Mills & Molly King a BBCR1, Billboard, The Line of Best Fit, & Clash.

