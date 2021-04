Per la prima volta nel mercato italiano un dispositivo medico con cannabis (CBD)per uso dermatologico

Crystal Hemp e FB Dermatology presentano la prima linea di prodotti con CBD (cannabidiolo) creata appositamente per i dermatologi.

La linea Dermohemp, co-sviluppata da Crystal Hemp e FB Dermatology, interesserà differenti aree terapeutiche in ambito dermatologico, partendo dal trattamento dei sintomi della Dermatite Atopica.

Crystal Hemp e FB Dermatology presentano la prima linea di prodotti topici contenenti CBD per l’utilizzo in dermatologia in esclusiva per il mercato italiano.

Dispositivo medico con cannabis, lancio dei primi tre prodotti

Il lancio dei primi tre prodotti, che è avvenuto ad aprile 2021, riguarda il trattamento della Dermatite Atopica, che necessita di formulazioni innovative in grado di contrastare i sintomi dovuti a questa patologia. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di Dermatite Atopica negli adulti: l’8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri Paesi. Nei bambini invece, a livello generale, si manifesta nei primi mesi di vita, nel 20/30% del totale.

Dispositivo medico con cannabis, principi attivi ad altissima funzionalità

L’innovazione della linea Dermohemp risiede nei principi attivi ad altissima funzionalità: cannabidiolo (principio attivo della cannabis non psicotropo) e lactobacillus. Il CBD – in sinergia con altri ingredienti attivi funzionali – mantiene in equilibrio e protetta la barriera cutanea, agendo sulla Transepidermal Water Loss (TEWL), mentre il lactobacillus contribuisce a riequilibrare la flora batterica cutanea, che deve essere preservata per mantenere uno stato integro della barriera cutanea.

Dispositivo medico con cannabis, trattamento Dermatite Atopica

La linea per il trattamento della Dermatite Atopica è composta da tre prodotti: Atopic Cream, Barrier Cream e Cleansing Oil, che costituiscono il protocollo di utilizzo ideale per aiutare il paziente sia nella fase infiammatoria che per l’igiene e il sollievo quotidiano, al fine di mantenere l’adeguato livello di barriera epidermica.

“Il protocollo proposto per il trattamento delle Dermatite Atopica può costituire un valido aiuto alla classe medica in quanto sfrutta il corretto apporto di acido ialuronico, ceramidi, cannabidiolo ed avenantramide – estratta con solventi green derivati da canna da zucchero – per mantenere la barriera cutanea perfettamente efficiente. L’associazione di queste sostanze con probiotici, come il Lactobacillus Ferment Lysate che incrementa il metabolismo cellulare, aiuta a trattare le sintomatologie associate a dermatiti quali prurito, rossore e desquamazione”, sottolinea il prof. Antonio Mazzucco, formulatore della linea Dermohemp e Responsabile della R&D di Crystal Hemp.

Dispositivo medico con cannabis, psoriasi e acne

I prossimi passi della linea Dermohemp, riguarderanno il lancio di altri due dispositivi medici da utilizzare nel campo della psoriasi e dell’acne.

“Con una forte vocazione per soluzioni innovative incentrate sul paziente, crediamo fermamente nella partnership con esperti professionisti del settore sanitario e società biotecnologiche” afferma Marco Marchetti, amministratore delegato di FB Dermatology, sottolineando che: “In un momento molto complesso, il nostro gruppo aziendale continua a credere fermamente nell’importanza fondamentale della ricerca scientifica e ad investire nello sviluppo di nuove ed efficaci soluzioni per i pazienti affetti da problematiche dermatologiche. Riteniamo che l’accordo siglato con Crystal Hemp rappresenti un passo importante in questa direzione”.