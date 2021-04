“Check”, il primo singolo del cantautore umbro Fioriti.

Da venerdì 16 aprile

sarà disponibile sulle piattaforme streaming “CHECK”, il primo brano di Fioriti. Inoltre, da venerdì 9 aprile, è disponibile il pre-save su Spotify al seguente link: https://FIORITI.lnk.to/Check_Pre

Check è una sorta di manifesto personale,

nel quale la poetica dell’artista si intreccia con un arrangiamento dalle sonorità drammatiche e psichedeliche, in un climax ascendente che esplode nel silenzio delle ultime parole: “Esiste solo la magia di chi non contento

Affronta il suo destino sempre un po’ ridendo.



Check“ «CHECK è un urlo gridato in silenzio – spiega FIORITI – È la necessità di trovare calma, di trovare una propria identità in una realtà che ama chi appare, ma denigra chi decide di essere. CHECK è una lettera di aiuto scritta a cuore aperto al mondo. È il convivere con una malattia cronica. È la meraviglia, è lo stupore, è l’amore per l’avvenire».

Il brano rappresenta

una vera e propria presa di coscienza nei confronti di un contesto interpersonale totalmente inedito. È il prodotto di mesi riflessivi, difficili, dove chiunque si è fermato a tirare le somme, anche solo per un attimo.

È un messaggio lanciato con flebile entusiasmo, ma stracolmo di significati e di speranze alla ricerca di nuove prospettive. Una ripartenza piena di ambizioni, che strizza l’occhio al futuro dando però uno sguardo all’identità passata; come direbbero gli inglesi, a fresh start. Quello di cui tutti noi, dopo un periodo così buio, abbiamo bisogno.

FIORITI, all’anagrafe umbra Matteo Fioriti,

è l’ibrido tra il cantautorato italiano e le affascinanti sonorità d’oltreoceano. Nato a Gualdo Tadino (PG) nel dicembre 1997, sin dalla tenera età inizia a scrivere canzoni e ad esibirsi in ogni situazione possibile, dalle cene con i familiari fino alle serate nei pub del proprio paese, l’importante era suonare, condividere e scoprire quel mondo che stava crescendo intorno a lui. Dal 2016 ha collezionato oltre duecento date in tutta Italia, sempre in solitaria, in compagnia della sua voce e della sua chitarra.

