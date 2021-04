Bonny G, esce oggi il suo nuovo singolo “Non c’è più tempo”

Dopo “Storia Vera”, brano che ha inaugurato il suo percorso artistico,

L’artista campano Bonny G pubblica oggi “Non c’è più tempo”, il suo secondo singolo prodotto e distribuito dall’etichetta AR.MS. Empire. Da oggi online anche il video ufficiale del brano.

Dopo “Storia Vera”, brano che ha inaugurato il suo percorso artistico, Bonny G si spinge oltre e si racconta con il cuore in mano su un beat trap dal sapore internazionale.

Nel video di “Non c’è più tempo”, diretto da Gimmy G, vediamo l’artista tra le mura di una casa dall’arredamento retrò. Le riprese indugiano su dettagli come cocci di vetro in frantumi e fiori appassiti, a sottolineare un momento della vita negativo e doloroso per Bonny G, a cui sente di non appartenere più. Il video si conclude all’aperto davanti a un panorama mozzafiato: una boccata di aria fresca, nuova, che dà un senso di rinascita e rinnovamento.

Dal testo del singolo, emerge una sensazione di malessere con sé stessi e la voglia di scappare, di lasciarsi indietro tutto prima che il tempo si esaurisca. La descrizione di un vuoto, ma anche di come trovare la via per superarlo, colmando quel bisogno di amore e di affetto che accomuna gli esseri umani. La traccia si evolve e si trasforma in una dedica d’amore a quella “bimba” che gli ha permesso di scovare la luce in fondo al tunnel. Le sonorità del brano si fondono alla perfezione con le parole di “Non c’è più tempo”, permettendo all’ascoltatore di affacciarsi sulla vita descritta nel testo ed immedesimarsi in essa.

Bonaventura “Bonny G” Ferrara, classe 1994, vive a Maiori, un piccolo paese della Costiera Amalfitana. La musica lo accompagna da sempre e lo ha aiutato a superare alcuni momenti difficili e complessi della sua vita, fino alla pubblicazione del suo primo singolo “Storia vera”.

