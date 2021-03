Trekking: guida all’abbigliamento

Praticare trekking è una di quelle attività che fa bene un po’ a tutti. L’idea di camminare in mezzo alla natura offre, oltre alla possibilità di trascorrere momenti di libertà all’aria aperta, anche l’opportunità di scoprire angoli di mondo decisamente affascinanti. I benefici che se ne possono trarre, a livello fisico e mentale, sono di gran lunga superiori a qualsiasi altro tipo di attività perché non richiede una preparazione specifica (se la si pratica in situazioni non estreme) ed è adatta a tutte le età, con la possibilità di fare, quindi, piacevoli passeggiate con tutta la famiglia.

Che si tratti di escursioni ad alta quota su tragitti innevati o di passeggiate tra altitudini più modeste, è opportuno prestare massima attenzione all’abbigliamento da indossare e alle calzature più adatte, per evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero rovinare il piacere del momento e avere fastidiose ripercussioni al rientro. Cerchiamo di approfondire insieme l’argomento.

Suggerimenti su calzature e abbigliamento

Molti sottovalutano l’importanza delle calzature nel trekking, commettendo un errore che il più delle volte causa problemi come distorsioni e vesciche. È fondamentale infatti che si tratti di scarpe tecniche, comode e che assicurino la massima stabilità al piede durante i movimenti. Importante è la chiusura stringata a ganci per non far “ballare” il piede all’interno della scarpa (movimento che è la causa delle vesciche) e non deve essere troppo stretta, ma garantire una camminata corretta e sicura. Da non sottovalutare anche la scelta del tipo di calza da indossare: questa dovrà avere un buono spessore, in modo tale da mantenere caldo il piede, e aiutare allo stesso tempo a disperdere il sudore. I consigli di cui sopra sono validi per sentieri più lunghi e impegnativi, mentre per quelli più leggeri e adatti ai principianti può essere sufficiente indossare anche solo un paio di calzature comode come ad esempio le scarpe Hogan, che rappresentano un buon compromesso.

Per quanto riguarda l’abbigliamento vero e proprio, quello più adatto sarà quello che riuscirà a mantenere la giusta temperatura corporea evitando di far ristagnare il sudore. Occorre quindi indossare capi traspiranti, sia per quanto riguarda le estremità (testa e mani che devono essere protette dal freddo e da eventuale neve, pioggia o vento) che per il resto del corpo. Si consiglia l’utilizzo di magliette termiche, come intimo a contatto con la pelle (ce ne sono di diversi tipi in commercio, dalle più economiche a quelle più costose, tutte comunque con una buona protezione dal freddo e traspiranti) e di maglioni tipo pile, più leggeri, morbidi e resistenti al freddo e a qualsiasi movimento.

Per la scelta della giacca, se ne consiglia una più leggera se si va incontro a temperature non troppo rigide, più pesante invece, se si ha bisogno di più protezione. Devono comunque avere entrambi i modelli la caratteristica di mantenere il calore corporeo senza trattenere il sudore. Detto ciò, si può partire e godere di semplici, ma preziosi, momenti di salute e di svago.

I benefici del trekking

Come tutte le attività all’aria aperta, anche il trekking apporta un benessere sia fisico che mentale decisamente importante. Una maggiore ossigenazione legata al percorso in mezzo alla vegetazione (dove l’aria è più pulita) aiuta, oltre che l’organismo, migliorando la circolazione sanguigna, anche i processi cerebrali che trovano giovamento dalla vivacità dei colori e dalla pace dell’ambiente circostante.

Un allenamento costante, meglio se fatto per gradi, secondo criticità crescenti dei percorsi, migliora la capacità respiratoria (si sente meno la fatica), sviluppa tonicità muscolare degli arti inferiori, e regala serenità interiore rafforzando il sistema immunitario e riducendo lo stress.

Si può scegliere se praticarlo in solitario approfittando al massimo del valore spirituale della camminata, con l’unica raccomandazione di seguire percorsi segnalati, soprattutto inizialmente quando si ha poca dimestichezza nei tragitti fuori dall’abitato, oppure decidere di fare delle belle passeggiate in gruppo, cosa che favorisce e aumenta la socializzazione.

Consigliato quindi davvero a tutti, anche alle famiglie che vogliono scoprire insieme una nuova e sana attività fisica e approcciare anche i bambini alla condivisione di momenti speciali in mezzo alla natura.