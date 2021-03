Giornata vittime Covid

Anche il grande cantiere di Chorus Life Bergamo – segno di resilienza e rinascita della città – si è fermato in silenzio per rispetto e ricordo delle vittime del Covid al passaggio del corteo presidenziale e in concomitanza della deposizione della corona d’alloro da parte del presidente Mario Draghi.

Lungo via Serassi, davanti all’acceso al cantiere, un anno fa erano transitati alcuni camion dell’esercito con le bare: immagini simbolo di Bergamo epicentro della pandemia in Italia.

La foto ritrae le maestranze di Impresa Percassi (gruppo Costim) ferme, in segno di rispetto e commemorazione, rivolte verso il cimitero monumentale nel momento in cui è passato il corteo del premier Mario Draghi. Un “gesto simbolico e doveroso” per unirsi nel ricordo delle vittime.