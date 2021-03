Sbarca dall’11 marzo in libreria e in fumetteria TEX WILLER. NELLA TERRA DEI SEMINOLES, il volume cartonato scritto da Mauro Boselli e disegnato da Michele Rubini.

La storia ci racconta le vicende di Brian Carswell. L’agente federale ha una missione speciale che intende portare a compimento con ostinazione e perseveranza su tutto il territorio degli Stati Uniti d’America: catturare Tex Willer. Per sfuggire alla caccia dell’implacabile segugio, il nostro fuorilegge solitario finisce in Florida, dove da trent’anni, nelle paludi infestate da serpenti velenosi e feroci coccodrilli, si svolge una guerra sanguinosa tra l’esercito americano e la tribù indiana dei Seminoles. In una girandola di avventure e colpi di scena, prima soldato, poi disertore e infine traditore passato al nemico, Tex si troverà a combattere non soltanto per la sua vita, ma per la salvezza di un intero popolo.

La prefazione di TEX WILLER. NELLA TERRA DEI SEMINOLES è firmata da Mauro Boselli.

La copertina è di Massimo Carnevale.