“Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”a Davide Shorty

Dopo aver tagliato tutti i traguardi del lungo viaggio che l’ha portato a esibirsi sull’ambito palco del Teatro Ariston, il cantautore, rapper e producer siciliano DAVIDE SHORTY vince il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla” sezione “Nuove Proposte” della 71^ edizione del Festival di Sanremo per il brano “REGINA”!

Nei giorni scorsi, il singolo sanremese ha conquistato anche il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.

“REGINA” è una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound – dal rap al soul, dal funk alla tradizione cantautorale italiana – ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o nell’altro, le risposte giuste.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album dell’artista, “fusion.” (Totally Imported/The Orchard), in uscita venerdì 30 aprile. Nell’attesa, Davide ha deciso di fare un regalo ai fan: è infatti già fuori in streaming e digitale, al link https://orcd.co/davideshorty-fusionameta, la prima parte del suo nuovo progetto discografico, “fusion a metà” (Totally Imported/The Orchard), composto da 7 brani e con la partecipazione di artisti del calibro di Koralle – side project di Godblesscomputers -, Dj Gruff, Gianluca Petrella – trombonista italiano jazzista di fama internazionale -, Amir Issaa e Davide Blank.

Questa la tracklist di “fusion a metà”: Monocromo, Tuttoporto, Cervello in fuga (feat. Koralle), Non si mangia una canzone (feat. DJ Gruff & Gianluca Petrella), Cioccolato denso, Regina, Non respiro (feat. Amir Issaa, David Blank).