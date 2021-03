Andrea Baldini, “Apice”

ANDREA BALDINI

ESCE

“APICE”

IL NUOVO SINGOLO DEL GIOVANE CANTAUTORE SALENTINO

Esce su tutti gli stores digitali APICE, il nuovo singolo del cantautore pugliese Andrea Baldini scritto con Alex Lazarin. Sviluppato negli anni un proprio punto di vista e senso critico, Baldini mette in luce, tramite il suo progetto, la propria visione delle cose. Riflessione, disillusione, società, presa di posizione, amore per se stessi, sono solo alcuni dei temi trattati in APICE, un brano composto e prodotto da Mario Fanizzi, che racconta molto del vissuto dello stesso cantante che si rivolge a questo soggetto femminile che si identifica come società. Un inno a chi può condividere la sua visione delle cose ai quali regala una voglia di rivoluzione e cambiamento.

https://open.spotify.com/album/7GNn2mGOP7PNTaQxr61xAU?si=UvDuw5DaS1-84GoA_lt4Kw

https://music.apple.com/ch/album/apice/1553627942?i=1553627943

A SEGUIRE, ambientato nella suggestiva città di Como, il video ci racconta la precisa visione del cantautore, Andrea, che veicola il suo messaggio in maniera ancora più precisa tramite una drammaturgia tutt’altro che scontata e che induce alla riflessione, una riflessione sulla società odierna, che gioca il ruolo di coprotagonista incontrastata, con la professionale e stretta collaborazione del giovane e talentuoso regista Jacopo Ambroggio, che ha già preso parte a grandi produzioni Universal e Warner. Il video si propone di raccontare le sovrastrutture presenti in società, come l’uomo moderno decide di raccontarsi agli altri, dando di se una percezione distorta, spesso fatta di agio e benessere.

https://youtu.be/6H1KKFVAIrs

VIDEO

La prima scena si svolge nel salone (sala affrescata seicentesca di corte Lambertenghi), dove Andrea suonando il pianoforte introduce l’intimità del brano raccontandosi. “Non so dire bugie, forse sei più brava di me, alle favole non ci so credere” ci fa capire la sua presa di posizione nei confronti di una fantomatica figura femminile, che nel video corrisponde alla società. Con il coinvolgente sfondo del lago di Como esplode il ritornello mentre Andrea si reca ad un pranzo con amici, una situazione del tutto quotidiana e normale. Ci ritroviamo all’interno della villa, nella sala più grande. Si vedono 5 persone, ricche, di buon costume, stucchevoli. Sono tutti seduti ad un tavolo, bandito con ricche pietanze e candelabri antichi. Inizia un susseguirsi di brindisi durante il pranzo ma questa volta Andrea diventa quasi estraneo all’intesa del gruppo. Si innesca qualcosa nella sua mente, diventa tutto più chiaro e con occhio disilluso e ormai capace nel cogliere le sfumature delle personalità delle varie figure che rispecchiano i suoi amici, capisce le contraddizioni dei vari personaggi descritti e cosi decide di abbandonare la villa per liberarsi in uno sfogo, remando, ed allontanandosi da quella situazione piena di maschere, stucchevolezza, falsità.

