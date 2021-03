Greta Van Fleet, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il nuovo singolo “Broken Bells”. Il brano, dopo la pubblicazione delle canzoni “My Way, Soon” (il quinto singolo #1 della band nell’Active Rock Chart), “Heat Above” e “Age of Machine”, è la quarta anticipazione del loro secondo atteso progetto discografico, “The Battle at Garden’s Gate”, la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). Inoltre, da oggi, è disponibile il pre-order del CD e del doppio vinile.

“Broken Bells è ciò che le catene della società fanno per avere un forte impatto su un’anima pura e innocente. La nostra intenzione è quella di rimuovere l’obbligo delle aspettative generazionali, abbattere questi muri e non costruirne di nuovi”, commenta Sam Kiszka.

Il nuovo album dei Greta Van Fleet, “The Battle at Garden’s Gate”, riflette sulla crescita personale e spirituale dei singoli membri durante la loro ascesa, partita dai tour nei bar rock di Detroit e Saginaw e arrivata agli spettacoli da headliner in tutto il mondo con oltre un milione di biglietti venduti in solo tre anni. Il disco è stato registrato a Los Angeles con il produttore Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele).

“Durante la creazione di questo album, c’è stata una auto-evoluzione, grazie alle esperienze che abbiamo vissuto. Sicuramente dopo questo disco, siamo cresciuti in tanti modi; ci ha insegnato molto, sulla vita in generale, su noi stessi e sul mondo in cui viviamo”, spiega il cantante Josh Kiszka.

“L’album riflette molto sul mondo che abbiamo visto e penso che rifletta anche tante verità personali”, afferma il chitarrista Jake Kiszka.

Qui di seguito la tracklist completa di “The Battle at Garden’s Gate”:

1. Heat Above

2. My Way, Soon

3. Broken Bells

4. Built by Nations

5. Age of Machine

6. Tears of Rain

7. Stardust Chords

8. Light My Love

9. Caravel

10. The Barbarians

11. Trip the Light Fantastic

12. The Weight of Dreams

La band, composta dai tre fratelli Josh Kiszka, voce, Jake Kiszka alle chitarre, Sam Kiszka al basso e tastiera e da Danny Wagner alla batteria, si è formata a Frankenmuth in Michigan nel 2012. Il gruppo ha suonato in tutto il mondo e venduto oltre due milioni di dischi, si è esibito al “Saturday Night Live”, “The Tonight Show” e “The Late Show with Stephen Colbert”. I Greta Van Fleet hanno vinto il Grammy Award per il miglior album rock nel 2019 con “From the Fires” e nel 2018 ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di Billboard con il loro album di debutto “Anthem of the Peaceful Army”.

Per ascoltare “Broken Bells”: https://gvf.lnk.to/BrokenBells

Vedi gli altri articoli nella sezione musica di Dietro la Notizia