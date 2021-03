Nuovo album per Ivan Granatino dopo Sanremo

Ivan Granatino l’artista campano in ascesa:

dopo Sanremo, il nuovo album

L’abbiamo apprezzato sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite in feat con Gigi D’Alessio che lo ha voluto nel suo nuovo inedito “Guagliune” insieme a Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay, ma la sua carriera parte da molto lontano.

Il suo percorso è “vecchio stile”, fatto di piccoli passi e di tanta tenacia. Più di un decennio di gavetta, in cui ha avuto molteplici esperienze musicali, ma si è cimentato anche in veste di attore, fino alla recente apparizione sanremese che anticipa e lancia il nuovo lavoro di Granatino, quello che viene definito “L’album più urban mai scritto”.

Artista pop urban

Oggi, a tutti gli effetti, Ivan, può considerarsi un artista pop urban perché continua a sperimentare la musica partenopea, finalmente sdoganata e la prossima sfida sarà proprio un mix di contaminazioni. Ivan è uno dei precursori di questa nuova scena che ha numeri record, insieme a Franco Ricciardi suo ex produttore.

Collaborazioni

Collabora con i maggiori rappresentanti dell’hip hop italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Franco Ricciardi e D-Ross.

Nel 2014 raggiunge il grande palcoscenico di RAI 2 a “The Voice of Italy” e si fa conoscere al grande pubblico scelto da J-Ax come coach nella sua avventura. Nel 2016 il prestigioso palco del “Primo Maggio” a Roma.

Carriera

Una carriera sempre in crescendo anche grazie ai numeri che pagano il suo impegno come per esempio, “A’ storia e Maria” oltre 11M su YouTube, “Viene appriesso a me” oltre 17M su YouTube, “Caramella” circa 15M (topic e video) su YouTube, circa 8M su Spotify e 250K con oltre 100.000.000 di visualizzazioni.

A settembre una nuova collaborazione con Clementino nel brano “Dinero” molto apprezzato dalla critica e nella top ten di MTV.

Insieme alla musica Ivan è stato protagonista come attore in “Song e Napule” e “Ammore e mala vita”, i film dei Manetti Bros. Alcune delle sue canzoni vengono scelte come colonna sonora di alcuni film come: “Reality”, regia di Matteo Garrone e “Gomorra la serie”.

Granatino sui social (oltre 300.000 followers):

