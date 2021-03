I London Grammar

pubblicano oggi il videoclip ufficiale del loro nuovo singolo How Does It Feel. Nella clip la leader Hannah Reid e l’attore Jacob Fortune-Lloyd, star della pluripremiata miniserie La regina degli scacchi, sono i protagonisti assoluti.

Parlando del brano

coprodotto dal producer e autore vincitore di un Brit Award Steve Mac, Hannah Reid racconta: “ho sempre amato la musica pop. Alcune delle mie autrici e cantanti preferite sono donne, molto più giovani di me e hanno conquistato il mondo con canzoni fantastiche. Questo brano è nato come un esperimento ed è diventato uno dei miei pezzi preferiti dell’album. C’è un tocco nostro alternativo in questa canzone, a cui abbiamo cercato di infondere luce e ombra allo stesso tempo”.

I London Grammar hanno annunciato anche un tour che li porterà in giro per l’Inghilterra a partire dal mese di novembre.

Il nuovo album

“Californian Soil” uscirà in tutto il mondo il prossimo 16 aprile e conterrà i brani “Baby it’s You” e “Lose your head”, entrambi coprodotti da George FitzGerald.

Guarda il video qui

Questa la tracklist completa:

Intro

02. Californian Soil

03. Missing

04. Lose Your Head

05. Lord It’s A Feeling

06. How Does It Feel

07. Baby It’s You

08. Call Your Friends

09. All My Love

10. Talking

11. I Need The Night

12. America

Californian Soil

è il terzo disco dei London Grammar, band che in un decennio ha messo solide radici nel panorama musicale inglese. L’album incarna una nuova visione legata alla centralità della frontwoman Hannah Reid, che ha infuso la sua forte personalità e femminilità in tutti i brani.

Il disco di debutto

certificato doppio platino “IF YOU WAIT” ha ottenuto un enorme successo nel 2013, così come il secondo disco del 2017 “TRUTH IS A BEAUTIFUL THING”, n.1 in Uk.

Ad oggi la band ha venduto oltre 3 milioni di dischi e 1 milione di biglietti con i loro concerti nel mondo. Le loro canzoni contano, inoltre, 1 miliardo di riproduzioni sulle piattaforme digitali.

I London Grammar

hanno ottenuto numerose nomination ai BRIT e conquistato un IVOR NOVELLO AWARD, confermandosi tra gli artisti più eccezionali ed eclettici della loro generazione.

www.londongrammar.com