ITALO E ACTIONAID

UN VIAGGIO SULL’EMPOWERMENT FEMMINILE

E I DIRITTI DELLE DONNE

EVENTO DIGITALE 8 MARZO 2021

Italo e ActionAid hanno deciso di intraprendere un viaggio lungo 12 mesi per diffondere una cultura del cambiamento legato all’empowerment femminile e ai diritti delle donne. Intraprendere questo viaggio alla scoperta di quali e quante sono le modalità per contrastare la violenza fisica, psicologica ed economica, per Italo significa raccontare alla propria community aziendale e a tutti gli stakeholders che, per cambiare ed abbattere gli stereotipi, c’è bisogno dell’apporto di tutti.

Italo non poteva non scegliere ActionAid come proprio compagno di viaggio! ActionAid è infatti una delle principali ONG mondiali presente in 45 Paesi, al fianco di oltre 27 milioni di persone in tutto il mondo, per garantire loro una vita piena, dignitosa e giusta nel rispetto dei propri diritti. In particolare ActionAid sostiene l’empowerment femminile e si impegna a favore dei diritti delle donne in tutti i Paesi in cui è presente.

Italo, sempre attento al rispetto della diversità soprattutto in merito all’uguaglianza di genere, conta la presenza di circa il 50 % di donne e valorizza le risorse femminili in tutte le aree aziendali, comprese quelle tecniche. Per questo Italo ha deciso di aumentare il proprio impegno estendendolo anche all’esterno.

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne, alle ore 14.00, Italo e ActionAid annunceranno, attraverso un talk digitale (link disponibile sulle pagine social ufficiali), l’impegno comune al fianco delle donne. Le due realtà racconteranno le tappe di un percorso che Italo e ActionAid hanno deciso di intraprendere per fornire alla propria comunità aziendale e ai propri clienti gli strumenti di comprensione e di consapevolezza per ridurre la diseguaglianza di genere, realizzare l’empowerment femminile e lottare contro ogni forma di violenza.

Attraverso diverse voci che interverranno per fornire punti di vista differenti e testimonianze dirette, ActionAid e Italo restituiranno una fotografia del momento che le donne stanno vivendo in Italia, concentrandosi in particolare su un impatto della pandemia per la maggior parte ricaduto sulle loro spalle.

Successivamente è prevista la formazione dedicata alla propria community aziendale e alle loro famiglie con l’obiettivo di dare gli strumenti necessari per conoscere ed anche gestire e proteggersi dai possibili episodi di violenza domestica subiti o assistiti o di cui si viene a conoscenza

Settembre poi, mese del Back to School, sarà l’occasione per coinvolgere principalmente bambini e ragazzi sui temi legati agli stereotipi di genere, sottolineando come la tutela dei diritti delle donne parta da lontano, già dalle aule scolastiche.

Il 25 Novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci sarà poi un ulteriore appuntamento , sia digitale che in presenza, per sottolineare ancora una volta l’impegno di Italo sui temi del contrasto della violenza e gli stereotipi di genere.

Il viaggio si concluderà così l’8 marzo 2022 con un Evento finale di “restituzione” del percorso realizzato insieme ad ActionAid in cui si ripercorreranno le tappe che hanno visto sia internamente che esternamente Italo protagonista della tutela delle donne!