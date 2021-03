Il Principato tra sicurezza, cultura, sport: la pandemia modifica la modalità ma non lo spirito dei grandi eventi primaverili di Monaco

I balletti di Monte-Carlo inaugurano la loro piattaforma streaming e annunciano il calendario fino a maggio; concerti mattutini e pomeridiani anziché serali per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo; confermata ma a porte chiuse la 114.edizione del torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters; in fase di allestimento il circuito del Gran Premio di Formula 1.

“Senza cultura sono in gioco la vitalità e la resilienza del nostro spirito” sostiene S.A.S il Principe Alberto II di Monaco, sottolineando l’importanza della cultura come bisogno vitale e strumento di svago ed evasione per uscire dall’isolamento della mente. Alberto II non è l’unico membro della famiglia reale a sostenere la cultura, è noto infatti che la giovane Charlotte è una grande appassionata di libri, mentre sua madre Carolina, Principessa di Hannover, presiede il comitato organizzativo del Festival Printemps des Art de Monte-Carlo, la fondazione benefica Princesse Grace, e fu lei a istituire ufficialmente la compagnia dei balletti di Monte-Carlo nel 1985, su desiderio di sua madre, la Principessa Grace.

A questo proposito, ad aprile riprenderà la stagione dei Balletti di Monte-Carlo, sotto l’egidia di S.A.R la Principessa Carolina. Dal 16 al 18 aprile, dal 23 al 26 aprile e dal 1. al 3 maggio la compagnia di Jean-Christophe Maillot tornerà sulle mezze punte nel prestigioso contesto della Salle des Princes del Grimaldi Forum, con gli spettacoli COPPÉL-I.A., Lac e Le Songe. In risposta al Covid e al bisogno di superare le barriere geografiche, il regista Jean-Christophe Maillot ha annunciato la nascita di BMCstream, una piattaforma pensata per permettere al pubblico di tutto il mondo di connettersi e scoprire il valore della cultura e dell’arte in un momento in cui i viaggi leisure non sono consentiti. La piattaforma presenta una selezione di video-on-demand, opzioni di abbonamento e pay per view, e una visione interattiva grazie alla multicamera.

Sarà rivolto solo ai monegashi, il celebre Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, una kermesse di concerti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla musica classica. Nella sua edizione del 2021, il Festival avrà luogo fino all’11 aprile, e sarà concentrato su cinque fine settimana, con due o tre concerti al giorno per permettere al pubblico di rispettare il coprifuoco fissato alle 19; saranno rispettate inoltre le norme igienico-sanitarie, il distanziamento in sala, e l’uso della mascherina. I concerti si svolgeranno nelle più belle location del territorio, dal Grimaldi Forum, al Museo Oceanografico, dall’Auditorium Ranieri III alla Salle Empire e all’Opéra Garnier Monte-Carlo. Tra i protagonisti di quest’anno il prodigioso pianista francese Bertrand Chamayou, e la pianista di origine svizzera Beatrice Berrut che si esibiranno rispettivamente all’Opéra Garnier e al Museo Oceanografico.

Sarà invece blindato l’iconico torneo di Tennis della Costa Azzurra, il Rolex Monte-Carlo Masters. La sua 114.esima edizione avrà luogo dal 10 al 18 aprile a porte chiuse, una decisione presa in ottemperanza delle disposizioni governative che prolungano lo stato di emergenza sanitaria; si tratta di una buona notizia per tutti gli appassionati dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno. Per i fan italiani l’appuntamento è su Eurosport con collegamenti in diretta dal prestigioso terreno di gioco.

A questo link dal 18 marzo sarà possibile consultare la lista dei partecipanti. Sono confermate le date, ma resta ancora in sospeso la presenza del pubblico per l’appuntamento più atteso dai fan dell’automobilismo: quest’anno il 78.esimo Gran Premio di Formula 1 sarà preceduto dal Gran Premio storico, che nella sua dodicesima edizione avrà luogo il 23 aprile 2021, e dal 4. Monaco E-Prix (sabato 8 maggio 2021) destinato alle vetture a trazione interamente elettrica del campionato di Formula E.

Paola Dongu

Principato di Monaco