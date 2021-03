“Proprio a me” podcast di Selvaggia Lucarelli

Dal 23 marzo disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming audio

Un manuale per riconoscere le relazioni sbagliate, evitarle e uscirne vivi.

Prodotto da Chora, PROPRIO A ME è il primo podcast di Selvaggia Lucarelli che, attraverso la propria esperienza di sopravvissuta, vuole raccogliere quelle di chi, come lei, si è trovato a fare i conti con il lato più pericoloso dell’amore.

“Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo incontrato un amore sbagliato; una relazione che ci ha fatto sentire da meno, che ci ha tolto l’ossigeno e la capacità di pensare razionalmente. C’è chi ne è uscito più forte, chi con un bagaglio di traumi e c’è chi sta ancora lottando per lasciare la propria relazione tossica alle spalle”.

Grazie alle voci di chi ne è uscito, PROPRIO A ME vuole essere uno strumento utile per chi è alle prese con una relazione tossica, di una dipendenza affettiva ed è in cerca di una exit strategy.

6 episodi da 30 minuti ciascuno, distribuiti con cadenza settimanale, a partire dal 23 marzo disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming audio: Spotify, Apple Podcasts, Spreaker Google Podcasts e su choramedia.com.

Il primo episodio è la toccante storia in prima persona della stessa Lucarelli che racconta senza reticenze la sua esperienza personale, il suo personale amore tossico, viaggio andata e ritorno negli Inferi del lato più pericoloso dell’amore, la dipendenza affettiva. Una confessione travolgente per la sua sincerità, cifra che rimane anche nei racconti successivi con altri protagonisti comuni, testimonianze diverse di quegli amori tossici che, in un modo o nell’altro, si incontrano sempre nella vita.

PROPRIO A ME è il sesto podcast prodotto da CHORA, la nuova storytelling company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Calabresi, Mario Gianani e Roberto Zanco. Gli altri titoli finora presentati: ALTRE/STORIE di Mario Calabresi, OSSIGENO di Paolo Giordano, GLI SLEGATI di Chiara Gamberale, L’AVEVO DETTO di Enrico Mentana e Stefano Bises e NODI di Andrea Delogu.

